https://ria.ru/20230318/ekspeditsiya-1858742911.html

В Чили эвакуировали участников российской кругосветной экспедиции

В Чили эвакуировали участников российской кругосветной экспедиции - РИА Новости, 18.03.2023

В Чили эвакуировали участников российской кругосветной экспедиции

Участники кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей, которую они осуществляют на уникальном парусном тримаране, эвакуированы в Чили... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T03:49

2023-03-18T03:49

2023-03-18T13:10

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар — РИА Новости. Участники кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей, которую они осуществляют на уникальном парусном тримаране, эвакуированы в Чили из-за поломки судна, об этом сообщается в Telegram-канале экспедиции.В операции приняли участие ВМС Чили и бразильский корабль, который направлялся в сторону Чили и подобрал команду.Теперь предстоит определить дальнейшие действия.Кругосветная экспедиция по пути великих российских мореплавателей стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. На борту судна постоянно находятся два человека — уроженец Томска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска. Обогнуть земной шар путешественники изначально планировали за два года.Разборный надувной парусный тримаран длиной 12 и шириной восемь метров с площадью основных парусов 36 квадратных метров был изготовлен для экспедиции специально компанией "Кулик". Однако с самого начала начались поломки. Практически на всех остановках приходится чинить судно.В ноябре прошлого года путешественники вышли на тримаране из Буэнос-Айреса в направлении острова Пасхи.

https://ria.ru/20230313/arktika-1857431939.html

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чили, кронштадт, томск, новости - туризм