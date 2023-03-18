В Чили эвакуировали участников российской кругосветной экспедиции
В Чили из-за поломки судна эвакуировали участников российской экспедиции на тримаране
© Фото предоставлено экспедицией "По пути русских кругосветных мореплавателей"Российская кругосветная экспедиция на тримаране "По пути русских кругосветных мореплавателей"
© Фото предоставлено экспедицией "По пути русских кругосветных мореплавателей"
Российская кругосветная экспедиция на тримаране "По пути русских кругосветных мореплавателей". Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар — РИА Новости. Участники кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей, которую они осуществляют на уникальном парусном тримаране, эвакуированы в Чили из-за поломки судна, об этом сообщается в Telegram-канале экспедиции.
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"Ночью 16 марта экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Калюжная незамедлительно организовала спасательную операцию", — говорится в сообщении.
В операции приняли участие ВМС Чили и бразильский корабль, который направлялся в сторону Чили и подобрал команду.
Теперь предстоит определить дальнейшие действия.
Кругосветная экспедиция по пути великих российских мореплавателей стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. На борту судна постоянно находятся два человека — уроженец Томска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска. Обогнуть земной шар путешественники изначально планировали за два года.
Разборный надувной парусный тримаран длиной 12 и шириной восемь метров с площадью основных парусов 36 квадратных метров был изготовлен для экспедиции специально компанией "Кулик". Однако с самого начала начались поломки. Практически на всех остановках приходится чинить судно.
В ноябре прошлого года путешественники вышли на тримаране из Буэнос-Айреса в направлении острова Пасхи.