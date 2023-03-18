https://ria.ru/20230318/dtp-1858861063.html

В Крыму автомобиль сбил пять человек, включая детей

В Крыму автомобиль сбил пять человек, включая детей - РИА Новости, 18.03.2023

В Крыму автомобиль сбил пять человек, включая детей

Автомобиль наехал в Нижнегорском районе Крыма на семью из пяти человек, включая трех малолетних, все пострадавшие попали в больницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:31

2023-03-18T23:31

2023-03-18T23:36

происшествия

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Автомобиль наехал в Нижнегорском районе Крыма на семью из пяти человек, включая трех малолетних, все пострадавшие попали в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."В результате происшествия есть пострадавшие, в том числе среди детей… Пострадали 2 взрослых (родители) и 3 ребенка (2018, 2020 и 2021 г.р.). Все доставлены в больницу", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 совершил наезд, двигаясь по дороге в селе Емельяновка Нижнегорского района по улице Центральная. Прокуратора начала проверку.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

россия

республика крым

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происшествия, россия, республика крым