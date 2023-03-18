https://ria.ru/20230318/drony-1858819720.html

Госспецсвязи Украины выделит 860 миллионов долларов на закупку дронов

Госспецсвязи Украины выделит 860 миллионов долларов на закупку дронов - РИА Новости, 18.03.2023

Госспецсвязи Украины выделит 860 миллионов долларов на закупку дронов

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщил, что из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиардов гривен (около 867 миллионов долларов) на закупку... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T18:03

2023-03-18T18:03

2023-03-18T18:09

в мире

украина

алексей резников

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщил, что из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиардов гривен (около 867 миллионов долларов) на закупку беспилотников для украинской армии. "Дополнительные 31,6 миллиарда гривен из бюджета госспецсвязи направит на закупку дронов для украинских защитников. Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства", - приводит слова Щиголя пресс-служба в телеграм-канале ведомства. Также он добавил, что дроны действительно являются расходным материалом, как и патроны - за сутки силы обороны, по его словам, теряют в среднем от 10 до 15 беспилотников. Сообщается, что военное командование планирует создать 60 ударных рот "Армии дронов". По словам чиновника, уже в этом месяце будут созданы и оснащены первые десять рот, и уже в марте они приступят к выполнению задач. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 миллиардов гривен (549 миллионов долларов) на закупку беспилотников разных типов.

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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в мире, украина, алексей резников