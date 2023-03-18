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Омбудсмен ДНР обвинила ВСУ в разрушении тысяч домов на Донбассе
Омбудсмен ДНР обвинила ВСУ в разрушении тысяч домов на Донбассе - РИА Новости, 18.03.2023
Омбудсмен ДНР обвинила ВСУ в разрушении тысяч домов на Донбассе
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике были разрушены около 23 тысячи... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:54
2023-03-18T00:54
2023-03-18T00:54
донецкая народная республика
россия
донбасс
дарья морозова
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оон
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике были разрушены около 23 тысячи частных и 5 тысяч многоквартирных домов, отдельные населенные пункты фактически были стерты с лица земли. Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред была против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании изменения ДНР, а значит, и границ Украины. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались три страны. "Огнем украинских вооруженных формирований к началу спецоперации было разрушено свыше 23 тысяч частных жилых домостроений и порядка 5 тысяч многоквартирных домов. Отдельные населенные пункты фактически стерты с лица земли", - говорится в докладе Морозовой.
https://ria.ru/20230315/donetsk-1858072355.html
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донецкая народная республика, россия, донбасс, дарья морозова, линда томас-гринфилд, оон
Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Дарья Морозова, Линда Томас-Гринфилд, ООН
Омбудсмен ДНР обвинила ВСУ в разрушении тысяч домов на Донбассе
Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ фактически стерли с лица земли ряд населенных пунктов