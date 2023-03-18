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Артиллеристы уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении
Артиллеристы уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении - РИА Новости, 18.03.2023
Артиллеристы уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении
Огнем артиллерии на купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:07
2023-03-18T05:07
2023-03-18T05:07
специальная военная операция на украине
украина
волчанск
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Огнем артиллерии на купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов. "В течение дня на купянском направлении в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское средствами разведки вскрыты и огнем артиллерии уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады", - рассказал Половодов. Кроме того, отметил офицер, в районе Петропавловки артиллеристами западной группировки войск уничтожены три орудия - буксируемая гаубица Д-20, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и Krab. Ведется контрбатарейная борьба в районе населенного пункта Волчанск.
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украина, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Украина, Волчанск
Артиллеристы уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении
Артиллеристы уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении