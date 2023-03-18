https://ria.ru/20230318/diversanty-1858745200.html

Артиллеристы уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении

Артиллеристы уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении - РИА Новости, 18.03.2023

Артиллеристы уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении

Огнем артиллерии на купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T05:07

2023-03-18T05:07

2023-03-18T05:07

специальная военная операция на украине

украина

волчанск

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Огнем артиллерии на купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов. "В течение дня на купянском направлении в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское средствами разведки вскрыты и огнем артиллерии уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады", - рассказал Половодов. Кроме того, отметил офицер, в районе Петропавловки артиллеристами западной группировки войск уничтожены три орудия - буксируемая гаубица Д-20, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и Krab. Ведется контрбатарейная борьба в районе населенного пункта Волчанск.

https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html

украина

волчанск

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украина, волчанск