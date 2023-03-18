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Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин - РИА Новости, 18.03.2023

Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда" со ссылкой... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:15

2023-03-18T10:15

2023-03-18T13:59

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда" со ссылкой на дочь военачальника. По информации телеканала, прощание пройдет в воинском мемориале в Мытищах.Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве (Украинская ССР). В 1947-1951 годах учился в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе. В 1962 году подводная лодка К-21 под его командованием впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. Она прошла подо льдами Арктики и отработала методику всплытия в полынье. В 1966 году Чернавин возглавил походный штаб трансокеанского перехода атомоходов К-116 и К-133 с Северного на Тихоокеанский флот. Подлодки под руководством контр-адмирала Анатолия Сорокина за полтора месяца прошли 25 тысяч миль, ни разу не всплывая на поверхность. В 1967-1969 годах Чернавин был слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова, затем прошел путь от командира дивизии подводных лодок Северного флота до начальника Главного штаба — первого заместителя Главнокомандующего ВМФ СССР. Главнокомандующим ВМФ стал в ноябре 1985 года, занимал этот пост до февраля 1992-го.Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени, Александра Невского и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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