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Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин
Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин - РИА Новости, 18.03.2023
Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин
Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда" со ссылкой... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:15
2023-03-18T10:15
2023-03-18T13:59
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда" со ссылкой на дочь военачальника. По информации телеканала, прощание пройдет в воинском мемориале в Мытищах.Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве (Украинская ССР). В 1947-1951 годах учился в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе. В 1962 году подводная лодка К-21 под его командованием впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. Она прошла подо льдами Арктики и отработала методику всплытия в полынье. В 1966 году Чернавин возглавил походный штаб трансокеанского перехода атомоходов К-116 и К-133 с Северного на Тихоокеанский флот. Подлодки под руководством контр-адмирала Анатолия Сорокина за полтора месяца прошли 25 тысяч миль, ни разу не всплывая на поверхность. В 1967-1969 годах Чернавин был слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова, затем прошел путь от командира дивизии подводных лодок Северного флота до начальника Главного штаба — первого заместителя Главнокомандующего ВМФ СССР. Главнокомандующим ВМФ стал в ноябре 1985 года, занимал этот пост до февраля 1992-го.Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени, Александра Невского и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ссср, вмф рф
Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин
Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин умер в возрасте 94 лет
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет, сообщается в Telegram-канале
телеканала "Звезда" со ссылкой на дочь военачальника.
«
"Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Его не стало на 95-м году жизни. Чернавин скончался сегодня ночью в половине второго в госпитале", — говорится в публикации.
По информации телеканала, прощание пройдет в воинском мемориале в Мытищах.
Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве (Украинская ССР). В 1947-1951 годах учился в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе. В 1962 году подводная лодка К-21 под его командованием впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. Она прошла подо льдами Арктики и отработала методику всплытия в полынье.
В 1966 году Чернавин возглавил походный штаб трансокеанского перехода атомоходов К-116 и К-133 с Северного на Тихоокеанский флот. Подлодки под руководством контр-адмирала Анатолия Сорокина за полтора месяца прошли 25 тысяч миль, ни разу не всплывая на поверхность.
В 1967-1969 годах Чернавин был слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова, затем прошел путь от командира дивизии подводных лодок Северного флота до начальника Главного штаба — первого заместителя Главнокомандующего ВМФ СССР. Главнокомандующим ВМФ стал в ноябре 1985 года, занимал этот пост до февраля 1992-го.
Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени, Александра Невского и других.