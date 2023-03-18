В Британии интерны после забастовок решили начать переговоры с властями
SN: в Британии интерны после трехдневной забастовки начнут переговоры с правительством
© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Интерны профсоюза Британская медицинская ассоциация (BMA) и правительство собираются начать переговоры о заработной плате после трехдневной забастовки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление минздрава страны.
В среду в Великобритании начались массовые забастовки работников разных сфер, включая госслужащих, машинистов лондонского метро, интернов и учителей.
"Мы рады, что BMA... приняла наше предложение начать переговоры", - приводит телеканал заявление британского минздрава.
При этом минздрав отметил, что сожалеет об отмене порядка 175 тысяч приемов пациентов и процедур в стране в связи с длительными протестами сотрудников сферы здравоохранения.
Медицинская ассоциация в свою очередь заявила, что готова снова призвать к забастовкам в случае, если власти предложат "неудовлетворительные" условия. Профсоюз выступает за приведение заработной платы в соответствие со стандартами 2008 года. В этом случае британским властями придется выделить 1 миллиард фунтов в дополнение к 4 миллиардам, которые, по мнению Лондона, нужны для повышения зарплат медработникам.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.