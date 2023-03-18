https://ria.ru/20230318/bespilotnik-1858761653.html

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем, сообщили СМИ

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.03.2023

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем, сообщили СМИ

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper, передает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:53

2023-03-18T09:53

2023-03-18T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

черное море

сша

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США возобновили полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper, передает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. По информации агентства, полет совершил RQ-4 Global Hawk. По словам одного из чиновников, этот случай стал первым после 14 марта. Отмечается, что в Пентагоне уже неоднократно заявляли, что инцидент с MQ-9 Reaper не помешает Вашингтону выполнять подобные миссии.Как заявило российское Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух поднялись российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, черное море, сша, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), инцидент с американским беспилотником над черным морем