https://ria.ru/20230318/bayden-1858790068.html

В конгрессе США обратились к Байдену по Украине

В конгрессе США обратились к Байдену по Украине - РИА Новости, 18.03.2023

В конгрессе США обратились к Байдену по Украине

Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц на своей странице в Twitter призвал президента Джо Байдена не втягивать Америку в конфликт на Украине. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:32

2023-03-18T14:32

2023-03-18T15:56

специальная военная операция на украине

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конгресс сша

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц на своей странице в Twitter призвал президента Джо Байдена не втягивать Америку в конфликт на Украине. "Байден должен прекратить наше участие в российско-украинском конфликте, прежде чем подсчет потерянных долларов превратится в подсчет погибших американцев", — написал он.По мнению Гетца, это то, к чему следует стремиться, чтобы снизить риск развязывания мировой войны.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, конгресс сша