https://ria.ru/20230318/bayden-1858790068.html
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине - РИА Новости, 18.03.2023
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине
Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц на своей странице в Twitter призвал президента Джо Байдена не втягивать Америку в конфликт на Украине. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:32
2023-03-18T14:32
2023-03-18T15:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц на своей странице в Twitter призвал президента Джо Байдена не втягивать Америку в конфликт на Украине. "Байден должен прекратить наше участие в российско-украинском конфликте, прежде чем подсчет потерянных долларов превратится в подсчет погибших американцев", — написал он.По мнению Гетца, это то, к чему следует стремиться, чтобы снизить риск развязывания мировой войны.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Конгресс США
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине
Американский конгрессмен Мэтт Гетц призвал Байдена не втягивать США в конфликт на Украине