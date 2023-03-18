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В конгрессе США обратились к Байдену по Украине - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 18.03.2023 (обновлено: 15:56 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/bayden-1858790068.html
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине - РИА Новости, 18.03.2023
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине
Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц на своей странице в Twitter призвал президента Джо Байдена не втягивать Америку в конфликт на Украине. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:32
2023-03-18T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
конгресс сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц на своей странице в Twitter призвал президента Джо Байдена не втягивать Америку в конфликт на Украине. "Байден должен прекратить наше участие в российско-украинском конфликте, прежде чем подсчет потерянных долларов превратится в подсчет погибших американцев", — написал он.По мнению Гетца, это то, к чему следует стремиться, чтобы снизить риск развязывания мировой войны.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Конгресс США
В конгрессе США обратились к Байдену по Украине

Американский конгрессмен Мэтт Гетц призвал Байдена не втягивать США в конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц на своей странице в Twitter призвал президента Джо Байдена не втягивать Америку в конфликт на Украине.
"Байден должен прекратить наше участие в российско-украинском конфликте, прежде чем подсчет потерянных долларов превратится в подсчет погибших американцев", — написал он.
По мнению Гетца, это то, к чему следует стремиться, чтобы снизить риск развязывания мировой войны.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденКонгресс США
 
 
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