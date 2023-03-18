Слова Байдена о Путине шокировали австрийцев
Читатели Exxpress осудили Байдена за поддержку решения МУС выдать ордер на арест Путина
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко раскритиковали Джо Байдена, назвавшего оправданным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на "арест" Владимира Путина.
"А как насчет ордера на арест Байдена за саботаж "Северного потока" и ордера фон дер Ляйен за мошеннические сделки с Pfizer?" — поинтересовался один из пользователей.
"Он этому рад, хотя США до сих пор не ратифицировали статут МУС и также не признают его", — отметил второй.
"Путин не позволит самозванцам посадить в тюрьму. Где доказательства военных преступлений и похищения детей? Я думаю, тут большую роль играет военная пропаганда Зеленского", — добавил другой.
"Никогда бы не подумал, что Запад способен на такую дешевую пропаганду. Выдача ордера на арест Путина — всего лишь примитивный признак полной беспомощности", — написал один из комментаторов.
"Байдену лучше бы прояснить ситуацию с "Северным потоком". Это был самый сложный по исполнению теракт в истории. Он должен быть отправлен в дом престарелых, большего от потрепанного старика ждать не приходится", — резюмировали читатели.
Накануне досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в "незаконном вывозе детей с Украины". Глава Белого дома, в свою очередь, назвал это решение оправданным, отметив, что сами США не признают компетенцию МУС.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.