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Слова Байдена о Путине шокировали австрийцев - РИА Новости, 18.03.2023
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14:21 18.03.2023 (обновлено: 21:10 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/bayden-1858789319.html
Слова Байдена о Путине шокировали австрийцев
Слова Байдена о Путине шокировали австрийцев - РИА Новости, 18.03.2023
Слова Байдена о Путине шокировали австрийцев
Читатели Exxpress жестко раскритиковали Джо Байдена, назвавшего оправданным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на "арест" Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:21
2023-03-18T21:10
в мире
сша
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
международный уголовный суд
джо байден
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко раскритиковали Джо Байдена, назвавшего оправданным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на "арест" Владимира Путина."А как насчет ордера на арест Байдена за саботаж "Северного потока" и ордера фон дер Ляйен за мошеннические сделки с Pfizer?" — поинтересовался один из пользователей."Он этому рад, хотя США до сих пор не ратифицировали статут МУС и также не признают его", — отметил второй."Путин не позволит самозванцам посадить в тюрьму. Где доказательства военных преступлений и похищения детей? Я думаю, тут большую роль играет военная пропаганда Зеленского", — добавил другой."Никогда бы не подумал, что Запад способен на такую ​​дешевую пропаганду. Выдача ордера на арест Путина — всего лишь примитивный признак полной беспомощности", — написал один из комментаторов."Байдену лучше бы прояснить ситуацию с "Северным потоком". Это был самый сложный по исполнению теракт в истории. Он должен быть отправлен в дом престарелых, большего от потрепанного старика ждать не приходится", — резюмировали читатели.Накануне досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в "незаконном вывозе детей с Украины". Глава Белого дома, в свою очередь, назвал это решение оправданным, отметив, что сами США не признают компетенцию МУС.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.
https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858737188.html
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в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, международный уголовный суд, джо байден, северный поток, мария львова-белова
В мире, США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Джо Байден, Северный поток, Мария Львова-Белова
Слова Байдена о Путине шокировали австрийцев

Читатели Exxpress осудили Байдена за поддержку решения МУС выдать ордер на арест Путина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко раскритиковали Джо Байдена, назвавшего оправданным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на "арест" Владимира Путина.
"А как насчет ордера на арест Байдена за саботаж "Северного потока" и ордера фон дер Ляйен за мошеннические сделки с Pfizer?" — поинтересовался один из пользователей.
"Он этому рад, хотя США до сих пор не ратифицировали статут МУС и также не признают его", — отметил второй.
"Путин не позволит самозванцам посадить в тюрьму. Где доказательства военных преступлений и похищения детей? Я думаю, тут большую роль играет военная пропаганда Зеленского", — добавил другой.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя
Вчера, 00:45
"Никогда бы не подумал, что Запад способен на такую ​​дешевую пропаганду. Выдача ордера на арест Путина — всего лишь примитивный признак полной беспомощности", — написал один из комментаторов.
"Байдену лучше бы прояснить ситуацию с "Северным потоком". Это был самый сложный по исполнению теракт в истории. Он должен быть отправлен в дом престарелых, большего от потрепанного старика ждать не приходится", — резюмировали читатели.
Накануне досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в "незаконном вывозе детей с Украины". Глава Белого дома, в свою очередь, назвал это решение оправданным, отметив, что сами США не признают компетенцию МУС.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
В миреСШАРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинМеждународный уголовный судДжо БайденСеверный потокМария Львова-Белова
 
 
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