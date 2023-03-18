https://ria.ru/20230318/bayden-1858781695.html
Американцев вывела из себя шутка Байдена
Американцев вывела из себя шутка Байдена - РИА Новости, 18.03.2023
Американцев вывела из себя шутка Байдена
Зрители телеканала Fox News раскритиковали в Twitter президента США Джо Байдена за шутку об ирландцах. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:25
2023-03-18T13:25
2023-03-18T13:38
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News раскритиковали в Twitter президента США Джо Байдена за шутку об ирландцах. "Я много раз бывал в Ирландии, но не для того, чтобы искать членов своей семьи. Их и так много — и они на самом деле даже не сидели в тюрьме… До сих пор есть место под названием "Паб Финнегана"... это место связано с моей семьей. Тем не менее я единственный ирландец, которого вы когда-либо встречали, и который никогда не пил. Так что со мной все в порядке. Я на самом деле не ирландец”, — пошутил глава Белого дома во время ежегодного обеда в честь Дня святого Патрика.Речь Байдена вызвала шквал критики со стороны пользователей Сети."Какой кошмар", — написал один из комментаторов. "Оскорбить целую нацию, так может только Джо", — отметил другой. "Это совсем не смешно", — добавил третий. "Если верить его словам, то он это сказал, когда был трезв, что делает ситуацию еще хуже", — подчеркнул еще один читатель."Я не понимаю, почему это нормально — шутить над ирландцами, а над другими этническими группами нельзя", — подытожили пользователи. Семья нынешнего американского президента имеет ирландские корни.Восьмидесятилетний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, его оппоненты видят причину этого в возрасте и возможных проблемах со здоровьем.
https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html
https://ria.ru/20230309/bayden-1856889510.html
https://ria.ru/20230306/bayden-1856081118.html
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в мире, ирландия, сша, джо байден
В мире, Ирландия, США, Джо Байден
Американцев вывела из себя шутка Байдена
Читатели Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена за шутку о пьяных ирландцах
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Зрители телеканала Fox News раскритиковали в Twitter
президента США Джо Байдена за шутку об ирландцах.
"Я много раз бывал в Ирландии
, но не для того, чтобы искать членов своей семьи. Их и так много — и они на самом деле даже не сидели в тюрьме… До сих пор есть место под названием "Паб Финнегана"... это место связано с моей семьей. Тем не менее я единственный ирландец, которого вы когда-либо встречали, и который никогда не пил. Так что со мной все в порядке. Я на самом деле не ирландец”, — пошутил глава Белого дома во время ежегодного обеда в честь Дня святого Патрика.
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Речь Байдена вызвала шквал критики со стороны пользователей Сети.
"Какой кошмар", — написал один из комментаторов.
"Оскорбить целую нацию, так может только Джо", — отметил другой.
"Это совсем не смешно", — добавил третий.
"Если верить его словам, то он это сказал, когда был трезв, что делает ситуацию еще хуже", — подчеркнул еще один читатель.
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"Я не понимаю, почему это нормально — шутить над ирландцами, а над другими этническими группами нельзя", — подытожили пользователи.
Семья нынешнего американского президента имеет ирландские корни.
Восьмидесятилетний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, его оппоненты видят причину этого в возрасте и возможных проблемах со здоровьем.
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