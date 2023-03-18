https://ria.ru/20230318/banki-1858739322.html

СМИ: стоимость акций банков США, Европы и Японии упала на 16 процентов

СМИ: стоимость акций банков США, Европы и Японии упала на 16 процентов - РИА Новости, 18.03.2023

СМИ: стоимость акций банков США, Европы и Японии упала на 16 процентов

Стоимость акций банков в США, Европе и Японии в марте упала на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB), сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T01:42

2023-03-18T01:42

2023-03-18T01:42

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Стоимость акций банков в США, Европе и Японии в марте упала на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB), сообщает газета Financial Times. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. "Рыночная стоимость банков в США, Европе и Японии потеряла 459 миллиардов долларов в этом месяце - снижение на 16% является самым резким спадом с марта 2020 года", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что больше всего от падения стоимости пострадали финансовые организации в США.

https://ria.ru/20230317/banki-1858466898.html

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сша, европа, япония, федеральная резервная система сша, credit suisse