https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html

В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"

В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба" - РИА Новости, 18.03.2023

В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"

После краха Silicon Valley Bank (SVB) в финансовом секторе США возникла паника. За неделю игроки рынка заняли у Федеральной резервной системы рекордные 300... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:11

экономика

сша

европа

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

credit suisse

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. После краха Silicon Valley Bank (SVB) в финансовом секторе США возникла паника. За неделю игроки рынка заняли у Федеральной резервной системы рекордные 300 миллиардов долларов. Столько не просили даже в 2008-м. Запущена ли цепная реакция и какова вероятность глобального кризиса, выясняло РИА Новости.Срочные мерыБанкротство SVB, входящего в американский топ-30, встряхнуло всю отрасль и фондовый рынок. Акции многих кредитных организаций резко подешевели. На всякий случай закрыли еще Signature Bank с похожим портфелем активов. Финансовые власти приняли пакет срочных мер. Это, в частности, выплаты пострадавшим вкладчикам через корпорацию по страхованию вкладов (FDIC)."Важно, что эти деньги обеспечиваются активами банков, прежде всего государственными и ипотечными облигациями. Причем бумаги принимают по номиналу, а не по упавшей рыночной цене", — поясняет Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade.Токсичные активыБанки, испуганные крахом SVB, уже заняли у ФРС рекордные 300 миллиардов долларов.Для сравнения: в кризис 2008 года ограничились 111 миллиардами.Как объясняют аналитики, финансовый сектор США испытывает сильное давление из-за резкого повышения процентных ставок ФРС. Проблема и в токсичных активах на балансах — для участников рынка это не новость."Коммерческие банки в период монетарного бешенства 2020-2021-го и на траектории роста ставок в 2022-м закладывали риски и повышения ставок, и потенциала падения облигаций, скрывая убытки в категории HTM. Это позволило оценивать инвестиции в бумаги по амортизационной стоимости", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Займы у ФРС продолжатся. Тем не менее спасать будут не каждого. В первую очередь поддержат тех, чей крах способен вызвать эффект домино.Излюбленный методВ целом американский финансовый сектор, ведомый ФРС, вполне устойчив. Другое дело, что для купирования кризиса регулятор быстро нарастил баланс — на 300 миллиардов за неделю.Раздав средства банкам для увеличения ликвидности, власти прибегли к любимому методу — запустили "печатный станок", замечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Экономике это не сулит ничего хорошего: нарастание денежной массы неизбежно обернется дальнейшей раскруткой инфляционной спирали.Фактор паникиЭкономисты подчеркивают: ситуацию во многом усугубляет паника.Но часть депозитов перетекает из мелких банков в крупные. То есть определенная доля ликвидности остается в системе. Как бы то ни было, кризис затормозят всеми средствами.Американские проблемы перекинулись и на Европу. Акции Credit Suisse обвалились на четверть — там сообщили, что займут у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).В результате Credit Suisse станет первым глобальным банком, получившим экстренную госпомощь после финансового кризиса 2008 года.Назад в 2008-й?Экономисты сходятся в том, что, несмотря на тревожные сигналы из США и Европы, 2008-й, скорее всего, не повторится."Теперь у банков выше капитализация, лучше риск-менеджмент. Показательно, что 11 американских кредитных организаций согласились вложить 30 миллиардов в проблемный First Republic, пообещав хранить деньги там не менее 120 дней", — говорит Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".В Европейском центральном банке (ЕЦБ) заявили: угрозы финансового кризиса нет, проблемы Credit Suisse — локальные.Что касается России, то страна изолирована от западной системы из-за санкций, и нас их трудности никак не затрагивают.

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https://ria.ru/20230312/bank-1857383348.html

https://ria.ru/20230316/britaniya-1858186695.html

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европа

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, европа, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank, credit suisse