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Билли Айлиш дебютировала как актриса в сериале "Рой"
Билли Айлиш дебютировала как актриса в сериале "Рой" - РИА Новости, 18.03.2023
Билли Айлиш дебютировала как актриса в сериале "Рой"
Американская певица Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале Дональда Гловера "Рой", сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:41
2023-03-18T00:41
2023-03-18T00:41
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале Дональда Гловера "Рой", сообщает Rolling Stone. В шоу с элементами триллера известная исполнительница хита Bad Guy сыграла роль в четвертом эпизоде под названием Running Scared ("Бегущий в страхе"). Айлиш в нем появляется в образе загадочной Евы, которая якобы умеет исцелять. В самом сериале рассказывают о девушке, которая становится одержимой звездой поп-музыки по имени Ni’Jah, чем разрушает свою жизнь.Ранее Билли Айлиш играла в документальных лентах, а также озвучила саму себя в эпизоде мультсериала "Симпсонов" "Как Билли встретила Лизу".
https://ria.ru/20230118/aylish-1845656468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билли айлиш, кино, кино и сериалы, звезды, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Билли Айлиш, Кино, Кино и сериалы, звезды, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Билли Айлиш дебютировала как актриса в сериале "Рой"
Певица Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в сериале Дональда Гловера "Рой"
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Американская певица Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале Дональда Гловера "Рой", сообщает
Rolling Stone.
В шоу с элементами триллера известная исполнительница хита Bad Guy сыграла роль в четвертом эпизоде под названием Running Scared ("Бегущий в страхе"). Айлиш в нем появляется в образе загадочной Евы, которая якобы умеет исцелять.
В самом сериале рассказывают о девушке, которая становится одержимой звездой поп-музыки по имени Ni’Jah, чем разрушает свою жизнь.
Ранее Билли Айлиш играла в документальных лентах, а также озвучила саму себя в эпизоде мультсериала "Симпсонов" "Как Билли встретила Лизу".
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