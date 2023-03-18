https://ria.ru/20230318/aylish-1858629713.html

Билли Айлиш дебютировала как актриса в сериале "Рой"

Билли Айлиш дебютировала как актриса в сериале "Рой" - РИА Новости, 18.03.2023

Билли Айлиш дебютировала как актриса в сериале "Рой"

Американская певица Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале Дональда Гловера "Рой", сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:41

2023-03-18T00:41

2023-03-18T00:41

шоубиз

билли айлиш

кино

кино и сериалы

звезды

знаменитости

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786637091_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5eb2b3b45be216726ba698bf518a6996.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале Дональда Гловера "Рой", сообщает Rolling Stone. В шоу с элементами триллера известная исполнительница хита Bad Guy сыграла роль в четвертом эпизоде под названием Running Scared ("Бегущий в страхе"). Айлиш в нем появляется в образе загадочной Евы, которая якобы умеет исцелять. В самом сериале рассказывают о девушке, которая становится одержимой звездой поп-музыки по имени Ni’Jah, чем разрушает свою жизнь.Ранее Билли Айлиш играла в документальных лентах, а также озвучила саму себя в эпизоде мультсериала "Симпсонов" "Как Билли встретила Лизу".

https://ria.ru/20230118/aylish-1845656468.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

билли айлиш, кино, кино и сериалы, звезды, знаменитости, новости шоу-бизнеса