https://ria.ru/20230318/avariya-1858841266.html
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса - РИА Новости, 18.03.2023
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса
Вероятным виновником ДТП в Пензе, в результате которого погибли два человека и четверо пострадали, стал водитель автобуса, перевозившего жителей Нижегородской... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:43
2023-03-18T20:43
2023-03-18T20:43
происшествия
авто
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП в Пензе, в результате которого погибли два человека и четверо пострадали, стал водитель автобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, среди которых есть дети, сообщили в прокуратуре Пензенской области. Ранее в ГИБДД по области сообщили, что микроавтобус Iveco и легковой автомобиль Kia Cerato днем в субботу столкнулись на улице Гагарина в Пензе, в результате водитель легкового автомобиля и его пассажир 2015 года рождения погибли, еще четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. "По предварительным данным... водитель микроавтобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, включая несовершеннолетних, при совершении поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Kia, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что в автобусе ехали 25 жителей Нижегородской области.
https://ria.ru/20230318/avariya-1858825933.html
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пензенская область
Происшествия, Авто, Пензенская область
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса
Вероятным виновником ДТП с двумя погибшими в Пензе стал водитель микроавтобуса
САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП в Пензе, в результате которого погибли два человека и четверо пострадали, стал водитель автобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, среди которых есть дети, сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Ранее в ГИБДД по области сообщили, что микроавтобус Iveco и легковой автомобиль Kia Cerato днем в субботу столкнулись на улице Гагарина в Пензе, в результате водитель легкового автомобиля и его пассажир 2015 года рождения погибли, еще четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.
В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль
"По предварительным данным... водитель микроавтобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, включая несовершеннолетних, при совершении поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Kia, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что в автобусе ехали 25 жителей Нижегородской области
.
Крупные ДТП в России в 2023 году