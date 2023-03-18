Рейтинг@Mail.ru
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/avariya-1858841266.html
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса - РИА Новости, 18.03.2023
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса
Вероятным виновником ДТП в Пензе, в результате которого погибли два человека и четверо пострадали, стал водитель автобуса, перевозившего жителей Нижегородской... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:43
2023-03-18T20:43
происшествия
авто
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП в Пензе, в результате которого погибли два человека и четверо пострадали, стал водитель автобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, среди которых есть дети, сообщили в прокуратуре Пензенской области. Ранее в ГИБДД по области сообщили, что микроавтобус Iveco и легковой автомобиль Kia Cerato днем в субботу столкнулись на улице Гагарина в Пензе, в результате водитель легкового автомобиля и его пассажир 2015 года рождения погибли, еще четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. "По предварительным данным... водитель микроавтобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, включая несовершеннолетних, при совершении поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Kia, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что в автобусе ехали 25 жителей Нижегородской области.
https://ria.ru/20230318/avariya-1858825933.html
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, пензенская область
Происшествия, Авто, Пензенская область
Вероятным виновником ДТП в Пензе стал водитель микроавтобуса

Вероятным виновником ДТП с двумя погибшими в Пензе стал водитель микроавтобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП в Пензе, в результате которого погибли два человека и четверо пострадали, стал водитель автобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, среди которых есть дети, сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Ранее в ГИБДД по области сообщили, что микроавтобус Iveco и легковой автомобиль Kia Cerato днем в субботу столкнулись на улице Гагарина в Пензе, в результате водитель легкового автомобиля и его пассажир 2015 года рождения погибли, еще четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль
Вчера, 18:53
"По предварительным данным... водитель микроавтобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, включая несовершеннолетних, при совершении поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Kia, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что в автобусе ехали 25 жителей Нижегородской области.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
16 марта, 18:12
 
ПроисшествияАвтоПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала