https://ria.ru/20230318/avariya-1858825933.html

В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль

В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль - РИА Новости, 18.03.2023

В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль

Суд избрал меру пресечения в виде запрета управлять автомобилем виновнику ДТП возле остановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где пострадали трое... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T18:53

2023-03-18T18:53

2023-03-18T18:53

происшествия

авто

санкт-петербург

красносельский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета управлять автомобилем виновнику ДТП возле остановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где пострадали трое взрослых пешеходов и трое детей, Руслану Гвазаву, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гвазаве запрет определенных действий на весь период предварительного следствия. Гвазаве запрещено управлять автомобилем или иным ТС", - сообщает пресс-служба судов. Авария произошла накануне около 16.33 мск на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина в Красносельском районе. По предварительной информации, микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта после того, как водитель, "не сориентировавшись в дорожной обстановке", потерял управление автомобилем, сообщала полиция. Городской главк СК РФ, организовавший доследственную проверку, сообщал, что микроавтобус "на полном ходу врезался в толпу людей, стоявших на пешеходном переходе". В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей, информировали в ГУМВД. Как уточняли в полиции, аварии предшествовал "дорожный инцидент" с участием микроавтобуса "Форд Транзит", следовавшего по проспекту Ленина навстречу автомобилю Renault Kaptur, который поворачивал с этого проспекта на улицу Первого мая. В результате водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал за на тротуар, где находились пешеходы. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 часть1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя микроавтобуса.

https://ria.ru/20230318/avariya-1858824820.html

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

санкт-петербург

красносельский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)