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В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль - РИА Новости, 18.03.2023
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18:53 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/avariya-1858825933.html
В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль
В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль - РИА Новости, 18.03.2023
В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль
Суд избрал меру пресечения в виде запрета управлять автомобилем виновнику ДТП возле остановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где пострадали трое... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T18:53
2023-03-18T18:53
происшествия
авто
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета управлять автомобилем виновнику ДТП возле остановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где пострадали трое взрослых пешеходов и трое детей, Руслану Гвазаву, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гвазаве запрет определенных действий на весь период предварительного следствия. Гвазаве запрещено управлять автомобилем или иным ТС", - сообщает пресс-служба судов. Авария произошла накануне около 16.33 мск на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина в Красносельском районе. По предварительной информации, микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта после того, как водитель, "не сориентировавшись в дорожной обстановке", потерял управление автомобилем, сообщала полиция. Городской главк СК РФ, организовавший доследственную проверку, сообщал, что микроавтобус "на полном ходу врезался в толпу людей, стоявших на пешеходном переходе". В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей, информировали в ГУМВД. Как уточняли в полиции, аварии предшествовал "дорожный инцидент" с участием микроавтобуса "Форд Транзит", следовавшего по проспекту Ленина навстречу автомобилю Renault Kaptur, который поворачивал с этого проспекта на улицу Первого мая. В результате водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал за на тротуар, где находились пешеходы. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 часть1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя микроавтобуса.
https://ria.ru/20230318/avariya-1858824820.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге виновнику ДТП с шестью пешеходами запретили садиться за руль

В Петербурге суд запретил виновнику ДТП с шестью пострадавшими пешеходами садиться за руль

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета управлять автомобилем виновнику ДТП возле остановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где пострадали трое взрослых пешеходов и трое детей, Руслану Гвазаву, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гвазаве запрет определенных действий на весь период предварительного следствия. Гвазаве запрещено управлять автомобилем или иным ТС", - сообщает пресс-служба судов.
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Вчера, 18:38
Авария произошла накануне около 16.33 мск на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина в Красносельском районе. По предварительной информации, микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта после того, как водитель, "не сориентировавшись в дорожной обстановке", потерял управление автомобилем, сообщала полиция. Городской главк СК РФ, организовавший доследственную проверку, сообщал, что микроавтобус "на полном ходу врезался в толпу людей, стоявших на пешеходном переходе". В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей, информировали в ГУМВД.
Как уточняли в полиции, аварии предшествовал "дорожный инцидент" с участием микроавтобуса "Форд Транзит", следовавшего по проспекту Ленина навстречу автомобилю Renault Kaptur, который поворачивал с этого проспекта на улицу Первого мая. В результате водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал за на тротуар, где находились пешеходы. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 часть1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя микроавтобуса.
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