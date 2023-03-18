https://ria.ru/20230318/avariya-1858808406.html
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 18.03.2023
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе "Екатеринбург – Серов" в Свердловской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:50
2023-03-18T16:50
2023-03-18T16:50
происшествия
авто
свердловская область
кушва
новоуральск
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе "Екатеринбург – Серов" в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. По данным ведомства, днем в субботу на 76-м километре трассы "Екатеринбург – Серов" в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 16 пассажиров из Кушвы в Новоуральск, врезался автомобиль Toyota Voxy, выехавший на полосу встречного движения. "В результате аварии пострадали трое пассажиров, которые с различными травмами обратились за медицинской помощью в городскую больницу города Кушва", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте аварии организовано реверсивное движение для избежания затруднения движения, добавили в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
свердловская область
кушва
новоуральск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, свердловская область, кушва, новоуральск, mercedes
Происшествия, Авто, Свердловская область, Кушва, Новоуральск, Mercedes
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
ГИБДД: в Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом