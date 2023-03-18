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В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 18.03.2023
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16:50 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/avariya-1858808406.html
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 18.03.2023
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе "Екатеринбург – Серов" в Свердловской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:50
2023-03-18T16:50
происшествия
авто
свердловская область
кушва
новоуральск
mercedes
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе "Екатеринбург – Серов" в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. По данным ведомства, днем в субботу на 76-м километре трассы "Екатеринбург – Серов" в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 16 пассажиров из Кушвы в Новоуральск, врезался автомобиль Toyota Voxy, выехавший на полосу встречного движения. "В результате аварии пострадали трое пассажиров, которые с различными травмами обратились за медицинской помощью в городскую больницу города Кушва", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте аварии организовано реверсивное движение для избежания затруднения движения, добавили в Госавтоинспекции.
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свердловская область
кушва
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происшествия, авто, свердловская область, кушва, новоуральск, mercedes
Происшествия, Авто, Свердловская область, Кушва, Новоуральск, Mercedes
В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

ГИБДД: в Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе "Екатеринбург – Серов" в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
По данным ведомства, днем в субботу на 76-м километре трассы "Екатеринбург – Серов" в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 16 пассажиров из Кушвы в Новоуральск, врезался автомобиль Toyota Voxy, выехавший на полосу встречного движения.
"В результате аварии пострадали трое пассажиров, которые с различными травмами обратились за медицинской помощью в городскую больницу города Кушва", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии организовано реверсивное движение для избежания затруднения движения, добавили в Госавтоинспекции.
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ПроисшествияАвтоСвердловская областьКушваНовоуральскMercedes
 
 
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