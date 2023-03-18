https://ria.ru/20230318/avariya-1858808406.html

В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 18.03.2023

В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

Три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе "Екатеринбург – Серов" в Свердловской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T16:50

2023-03-18T16:50

2023-03-18T16:50

происшествия

авто

свердловская область

кушва

новоуральск

mercedes

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе "Екатеринбург – Серов" в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. По данным ведомства, днем в субботу на 76-м километре трассы "Екатеринбург – Серов" в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 16 пассажиров из Кушвы в Новоуральск, врезался автомобиль Toyota Voxy, выехавший на полосу встречного движения. "В результате аварии пострадали трое пассажиров, которые с различными травмами обратились за медицинской помощью в городскую больницу города Кушва", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте аварии организовано реверсивное движение для избежания затруднения движения, добавили в Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

свердловская область

кушва

новоуральск

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происшествия, авто, свердловская область, кушва, новоуральск, mercedes