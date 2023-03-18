https://ria.ru/20230318/alfabank-1858844106.html

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемой при оплате картами

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемой при оплате картами - РИА Новости, 18.03.2023

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемой при оплате картами

Некоторые клиенты Альфа-банка могли временно столкнуться с проблемой при оплате картами, сейчас все работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:08

2023-03-18T21:08

2023-03-18T21:08

альфа-банк

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Некоторые клиенты Альфа-банка могли временно столкнуться с проблемой при оплате картами, сейчас все работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о проблемах с картами "Альфа-банка", что ими "невозможно расплатиться ни в одном магазине", "даже QR-кодом не перевести". "Все давно работает. Никакого сбоя нет. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR проходила и проходит сейчас", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230318/vkontakte-1858765737.html

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альфа-банк, общество