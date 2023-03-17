Американский ветеран разоблачил обман Зеленского
Ветеран ВС США Дрейвен: Зеленский использует образ военного лидера, чтобы обмануть Запад
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намеренно использует образ военного лидера, чтобы одурачивать Запад, написал в Twitter американский военный Ноктис Дрейвен.
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"Зеленский — актер, прошедший обучение у самых профессиональных пропагандистов Запада. Он везде носит свою "военную" форму и выглядит нарочито неопрятно. Это создает иллюзию того, что он напряжен, серьезен и постоянно принимает участие в конфликте", — заявил он.
Ветеран указал, что таким образом Зеленский всегда выглядит так, словно он только что пришел с поля боя, будь то на встрече с президентом США Джо Байденом или на любом другом публичном выступлении.
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"Они хотят, чтобы он выглядел вечно занятым и серьезным человеком, ведущим войну. У него нет времени переодеться или надеть костюм, он ведь воюет", — резюмировал он.
В интервью для телеканала Соловьев Live президент Сирии Башар Асад заявлял, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления — клоунадой.