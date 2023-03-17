https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858514063.html

Американский ветеран разоблачил обман Зеленского

Американский ветеран разоблачил обман Зеленского - РИА Новости, 17.03.2023

Американский ветеран разоблачил обман Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно использует образ военного лидера, чтобы одурачивать Запад, написал в Twitter американский военный Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:48

2023-03-17T10:48

2023-03-17T11:37

в мире

украина

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владимир зеленский

twitter

джо байден

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намеренно использует образ военного лидера, чтобы одурачивать Запад, написал в Twitter американский военный Ноктис Дрейвен.Ветеран указал, что таким образом Зеленский всегда выглядит так, словно он только что пришел с поля боя, будь то на встрече с президентом США Джо Байденом или на любом другом публичном выступлении.В интервью для телеканала Соловьев Live президент Сирии Башар Асад заявлял, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления — клоунадой.

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, twitter, джо байден