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Американский ветеран разоблачил обман Зеленского - РИА Новости, 17.03.2023
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10:48 17.03.2023 (обновлено: 11:37 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858514063.html
Американский ветеран разоблачил обман Зеленского
Американский ветеран разоблачил обман Зеленского - РИА Новости, 17.03.2023
Американский ветеран разоблачил обман Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский намеренно использует образ военного лидера, чтобы одурачивать Запад, написал в Twitter американский военный Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:48
2023-03-17T11:37
в мире
украина
сша
владимир зеленский
twitter
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намеренно использует образ военного лидера, чтобы одурачивать Запад, написал в Twitter американский военный Ноктис Дрейвен.Ветеран указал, что таким образом Зеленский всегда выглядит так, словно он только что пришел с поля боя, будь то на встрече с президентом США Джо Байденом или на любом другом публичном выступлении.В интервью для телеканала Соловьев Live президент Сирии Башар Асад заявлял, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления — клоунадой.
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, twitter, джо байден
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Twitter, Джо Байден
Американский ветеран разоблачил обман Зеленского

Ветеран ВС США Дрейвен: Зеленский использует образ военного лидера, чтобы обмануть Запад

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намеренно использует образ военного лидера, чтобы одурачивать Запад, написал в Twitter американский военный Ноктис Дрейвен.
«

"Зеленский — актер, прошедший обучение у самых профессиональных пропагандистов Запада. Он везде носит свою "военную" форму и выглядит нарочито неопрятно. Это создает иллюзию того, что он напряжен, серьезен и постоянно принимает участие в конфликте", — заявил он.

Ветеран указал, что таким образом Зеленский всегда выглядит так, словно он только что пришел с поля боя, будь то на встрече с президентом США Джо Байденом или на любом другом публичном выступлении.
«

"Они хотят, чтобы он выглядел вечно занятым и серьезным человеком, ведущим войну. У него нет времени переодеться или надеть костюм, он ведь воюет", — резюмировал он.

В интервью для телеканала Соловьев Live президент Сирии Башар Асад заявлял, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления — клоунадой.
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