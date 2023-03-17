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Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны - РИА Новости, 17.03.2023
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17:07 17.03.2023 (обновлено: 19:42 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/zelenskaya-1858657626.html
Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны
Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны - РИА Новости, 17.03.2023
Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны
Жена Владимира Зеленского Елена рассказала в эфире американского телеканала MSNBC о жительнице Украины, "уничтожившей беспилотник" с помощью банки с помидорами. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:07
2023-03-17T19:42
политика
украина
владимир зеленский
елена зеленская
сша
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена рассказала в эфире американского телеканала MSNBC о жительнице Украины, "уничтожившей беспилотник" с помощью банки с помидорами.По словам первой леди, в ее стране "очень много таких вдохновляющих историй".Зеленская не раз делала неоднозначные заявления, вызывавшие резкую критику общественности. Так, в январе она утверждала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах". В конце того же месяца супруга украинского президента выступила с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где призвала участников мероприятия к "решительным действиям" и потребовала предоставить Киеву как можно больше оружия для военных действий.Зеленских также критиковали за модную фотосессию для журнала Vogue в прошлом году. Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала ее неуклюжим пиаром украинского лидера, а самого президента — корпоративным талисманом самой агрессивной рекламной кампании США за все время.
https://ria.ru/20230119/zelenskaya-1845866931.html
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политика, украина, владимир зеленский, елена зеленская, сша, киев
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, США, Киев
Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны

Жена Зеленского заявила американцам, что украинки сбивают дроны банками с помидорами

© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга президента Украины Елена Зеленская
Cупруга президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга президента Украины Елена Зеленская. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена рассказала в эфире американского телеканала MSNBC о жительнице Украины, "уничтожившей беспилотник" с помощью банки с помидорами.
«

"Одна женщина увидела дрон с балкона и сбила его банкой помидоров. <…> Наверное, на такое способна только украинка", — сказала она.

По словам первой леди, в ее стране "очень много таких вдохновляющих историй".
Зеленская не раз делала неоднозначные заявления, вызывавшие резкую критику общественности. Так, в январе она утверждала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах". В конце того же месяца супруга украинского президента выступила с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где призвала участников мероприятия к "решительным действиям" и потребовала предоставить Киеву как можно больше оружия для военных действий.
Зеленских также критиковали за модную фотосессию для журнала Vogue в прошлом году. Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала ее неуклюжим пиаром украинского лидера, а самого президента — корпоративным талисманом самой агрессивной рекламной кампании США за все время.
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