https://ria.ru/20230317/zelenskaya-1858657626.html

Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны

Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны - РИА Новости, 17.03.2023

Зеленская рассказала в США о "грозной украинской ПВО", сбивающей дроны

Жена Владимира Зеленского Елена рассказала в эфире американского телеканала MSNBC о жительнице Украины, "уничтожившей беспилотник" с помощью банки с помидорами. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:07

2023-03-17T17:07

2023-03-17T19:42

политика

украина

владимир зеленский

елена зеленская

сша

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена рассказала в эфире американского телеканала MSNBC о жительнице Украины, "уничтожившей беспилотник" с помощью банки с помидорами.По словам первой леди, в ее стране "очень много таких вдохновляющих историй".Зеленская не раз делала неоднозначные заявления, вызывавшие резкую критику общественности. Так, в январе она утверждала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах". В конце того же месяца супруга украинского президента выступила с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где призвала участников мероприятия к "решительным действиям" и потребовала предоставить Киеву как можно больше оружия для военных действий.Зеленских также критиковали за модную фотосессию для журнала Vogue в прошлом году. Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала ее неуклюжим пиаром украинского лидера, а самого президента — корпоративным талисманом самой агрессивной рекламной кампании США за все время.

https://ria.ru/20230119/zelenskaya-1845866931.html

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политика, украина, владимир зеленский, елена зеленская, сша, киев