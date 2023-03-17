https://ria.ru/20230317/zapret-1858602760.html

Латвия запретила въезд еще 35 россиянам

Латвия запретила въезд еще 35 россиянам - РИА Новости, 17.03.2023

Латвия запретила въезд еще 35 россиянам

Латвия внесла в "черный список" за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи, сообщил в пятницу МИД... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:37

2023-03-17T14:37

2023-03-17T14:37

латвия

украина

россия

эдгарс ринкевичс

родион мирошник

надежда бабкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151423/28/1514232828_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_41ea1ff3febea1fc5140705c366b6e4b.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Латвия внесла в "черный список" за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи, сообщил в пятницу МИД балтийской республики. "Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих... (спецоперацию - ред.) России на Украине. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время", - говорится в сообщении на сайте министерства. Среди лиц, внесенных в "черный список", экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд более ста российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230313/blokirovka-1857671159.html

https://ria.ru/20230203/gazmanov-1849596775.html

латвия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латвия, украина, россия, эдгарс ринкевичс, родион мирошник, надежда бабкина