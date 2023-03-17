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Латвия запретила въезд еще 35 россиянам - РИА Новости, 17.03.2023
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14:37 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/zapret-1858602760.html
Латвия запретила въезд еще 35 россиянам
Латвия запретила въезд еще 35 россиянам - РИА Новости, 17.03.2023
Латвия запретила въезд еще 35 россиянам
Латвия внесла в "черный список" за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи, сообщил в пятницу МИД... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:37
2023-03-17T14:37
латвия
украина
россия
эдгарс ринкевичс
родион мирошник
надежда бабкина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Латвия внесла в "черный список" за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи, сообщил в пятницу МИД балтийской республики. "Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих... (спецоперацию - ред.) России на Украине. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время", - говорится в сообщении на сайте министерства. Среди лиц, внесенных в "черный список", экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд более ста российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230313/blokirovka-1857671159.html
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латвия, украина, россия, эдгарс ринкевичс, родион мирошник, надежда бабкина
Латвия, Украина, Россия, Эдгарс Ринкевичс, Родион Мирошник, Надежда Бабкина
Латвия запретила въезд еще 35 россиянам

Латвия запретила въезд еще 35 россиянам, среди них певцы, актеры, блогеры и политологи

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкГород Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Латвия внесла в "черный список" за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи, сообщил в пятницу МИД балтийской республики.
"Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих... (спецоперацию - ред.) России на Украине. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Среди лиц, внесенных в "черный список", экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров.
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд более ста российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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