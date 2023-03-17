https://ria.ru/20230317/vuchich-1858711289.html

Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина

Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 17.03.2023

Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина

Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:15

2023-03-17T20:15

2023-03-17T20:40

в мире

международный уголовный суд

санкции в отношении россии

александр вучич

сербия

россия

мария львова-белова

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1547:2047:2698_1920x0_80_0_0_ab63df7d76b9a78d0c60700424787237.jpg

БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, он предположил, что это может быть связано с ожидаемым визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньина.Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем на севере от Белграда. Когда ему поступила информация о решении МУС, он сначала попросил сопровождающих журналистов дать ему время на то, чтобы уточнить детали и сформулировать ответ, затем прочитал вслух выдержки из решения суда в Гааге."Куда катится этот мир… главное, чтобы мы не отправились вслед за ним (миром – ред.)", - заявил он присутствующим.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.

https://ria.ru/20230317/arest-1858707384.html

https://ria.ru/20230317/dzhabarov-1858701875.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, международный уголовный суд, санкции в отношении россии, александр вучич, сербия, россия, мария львова-белова, владимир путин, си цзиньпин