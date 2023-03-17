https://ria.ru/20230317/vuchich-1858711289.html
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина
Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:15
2023-03-17T20:15
2023-03-17T20:40
в мире
международный уголовный суд
санкции в отношении россии
александр вучич
сербия
россия
мария львова-белова
владимир путин
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, он предположил, что это может быть связано с ожидаемым визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньина.Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем на севере от Белграда. Когда ему поступила информация о решении МУС, он сначала попросил сопровождающих журналистов дать ему время на то, чтобы уточнить детали и сформулировать ответ, затем прочитал вслух выдержки из решения суда в Гааге."Куда катится этот мир… главное, чтобы мы не отправились вслед за ним (миром – ред.)", - заявил он присутствующим.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
https://ria.ru/20230317/arest-1858707384.html
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в мире, международный уголовный суд, санкции в отношении россии, александр вучич, сербия, россия, мария львова-белова, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Международный уголовный суд, Санкции в отношении России, Александр Вучич, Сербия, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина
После сообщений об ордере МУС на арест Путина Вучич задался вопросом, куда катится мир
БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, он предположил, что это может быть связано с ожидаемым визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньина.
Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем на севере от Белграда
. Когда ему поступила информация о решении МУС, он сначала попросил сопровождающих журналистов дать ему время на то, чтобы уточнить детали и сформулировать ответ, затем прочитал вслух выдержки из решения суда в Гааге.
МУС заявил, что сначала планировал засекретить "ордер на арест Путина"
"Куда катится этот мир… главное, чтобы мы не отправились вслед за ним (миром – ред.)", - заявил он присутствующим.
«
"Обнародовано ли это сейчас перед визитом Си Цзиньпина
, но глупо бы было мне сейчас участвовать в разных теориях заговора", - указал Вучич, добавив, что решение МУС приведет к дальнейшей эскалации противостояния на международной арене.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
Джабаров предложил ликвидировать МУС