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Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
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20:15 17.03.2023 (обновлено: 20:40 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/vuchich-1858711289.html
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина
Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:15
2023-03-17T20:40
в мире
международный уголовный суд
санкции в отношении россии
александр вучич
сербия
россия
мария львова-белова
владимир путин
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, он предположил, что это может быть связано с ожидаемым визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньина.Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем на севере от Белграда. Когда ему поступила информация о решении МУС, он сначала попросил сопровождающих журналистов дать ему время на то, чтобы уточнить детали и сформулировать ответ, затем прочитал вслух выдержки из решения суда в Гааге."Куда катится этот мир… главное, чтобы мы не отправились вслед за ним (миром – ред.)", - заявил он присутствующим.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
https://ria.ru/20230317/arest-1858707384.html
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в мире, международный уголовный суд, санкции в отношении россии, александр вучич, сербия, россия, мария львова-белова, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Международный уголовный суд, Санкции в отношении России, Александр Вучич, Сербия, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Вучич отреагировал на сообщения об ордере МУС на "арест" Путина

После сообщений об ордере МУС на арест Путина Вучич задался вопросом, куда катится мир

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого не признает РФ, об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, он предположил, что это может быть связано с ожидаемым визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньина.
Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем на севере от Белграда. Когда ему поступила информация о решении МУС, он сначала попросил сопровождающих журналистов дать ему время на то, чтобы уточнить детали и сформулировать ответ, затем прочитал вслух выдержки из решения суда в Гааге.
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
МУС заявил, что сначала планировал засекретить "ордер на арест Путина"
Вчера, 19:52
"Куда катится этот мир… главное, чтобы мы не отправились вслед за ним (миром – ред.)", - заявил он присутствующим.
«
"Обнародовано ли это сейчас перед визитом Си Цзиньпина, но глупо бы было мне сейчас участвовать в разных теориях заговора", - указал Вучич, добавив, что решение МУС приведет к дальнейшей эскалации противостояния на международной арене.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Джабаров предложил ликвидировать МУС
Вчера, 19:26
 
В миреМеждународный уголовный судСанкции в отношении РоссииАлександр ВучичСербияРоссияМария Львова-БеловаВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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