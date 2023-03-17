https://ria.ru/20230317/vstrechi-1858558120.html

РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч

РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч - РИА Новости, 17.03.2023

РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч

Деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности завершилась 16 марта в Ташкенте, где за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:41

2023-03-17T12:41

2023-03-17T12:41

российский экспортный центр (рэц)

узбекистан

россия

вэб.рф (вэб)

экономика

ташкент

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности завершилась 16 марта в Ташкенте, где за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых встреч и обменялись опытом в сфере моды и ритейла, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Миссию под брендом Made in Russia организовал РЭЦ при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума."Для участников миссии была организована насыщенная деловая программа. В первый день состоялось пленарное заседание "Сотрудничество России и Узбекистана в текстильной промышленности. Новые горизонты для развития женского предпринимательства", - говорится в сообщении.Заседание было посвящено вопросам сотрудничества России и Узбекистана в текстильной промышленности, а также развитию женского предпринимательства при участии члена Совета Федерации Татьяны Сахаровой, председателя Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульноры Махмудовой, директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Веры Хмыровой, президента Русской ассоциации фэшн-индустрии Татьяны Белькевич, вице-президента Ассоциации "НП ОПОРА России" Надии Черкасовой.С приветственным словом к участникам обратились генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Стратегическая сессия "Фэшн и ритейл в Узбекистане. Вектор развития, новые тенденции, запрос на устойчивость" объединила молодых дизайнеров и признанных экспертов индустрии моды из России и Узбекистана, представила обзор рынка, социокультурные тенденции и экономические факторы, такие как запрос на экологию, социальную ответственность, нишевую моду, экономические показатели и уровень жизни, уровень развития ритейла, и представила возможности для сотрудничества и поиска совместных проектов российских и убзекистанских предпринимателей.Во второй день работы деловой миссии состоялся бизнес-завтрак, посвященный контрактному производству и возможностям работы на площадках крупнейших текстильных кластеров Узбекистана.В продолжение бизнес-завтрака участники посетили фабрику по производству хлопково-трикотажных тканей и швейную фабрику, оценили потенциал импорта тканей и возможности размещения заказов на пошив коллекций в Узбекистане.На площадке бизнес миссии работал мини-шоурум, в котором участницы из России и Узбекистана представили образцы своей продукции - одежды, текстиля, аксессуаров. Было показано более 20 молодых брендов, вызвавших ажиотаж у посетителей.В рамках деловой программы участницы обменялись опытом по запуску своих брендов, открытия производственных цехов в Узбекистане, участия в фэшн-инкубаторах и других программах господдержки, организуемых в обеих странах. Мероприятие проходило при поддержке и взаимодействии с торгпредством России в Узбекистане, Минпромторгом России, ассоциацией "Узтекстильпром".На площадке деловой миссии проведено более 100 деловых встреч с узбекскими компаниями, включая неформальный нетворкинг во время деловой программы и бизнес-завтрака.Среди гостей мероприятия - профильные ассоциации, ритейлеры, дистрибьюторы, производители тканей и предприятия текстильной отрасли, предлагающих услуги по локализации швейного производства.

https://ria.ru/20230315/rets-1857998034.html

https://ria.ru/20230310/uverennost-1857105520.html

https://ria.ru/20230306/eksportery-1856106876.html

узбекистан

россия

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), узбекистан, россия, вэб.рф (вэб), экономика, ташкент, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф