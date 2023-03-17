РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности завершилась 16 марта в Ташкенте, где за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых встреч и обменялись опытом в сфере моды и ритейла, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Миссию под брендом Made in Russia организовал РЭЦ при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.
"Для участников миссии была организована насыщенная деловая программа. В первый день состоялось пленарное заседание "Сотрудничество России и Узбекистана в текстильной промышленности. Новые горизонты для развития женского предпринимательства", - говорится в сообщении.
Заседание было посвящено вопросам сотрудничества России и Узбекистана в текстильной промышленности, а также развитию женского предпринимательства при участии члена Совета Федерации Татьяны Сахаровой, председателя Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульноры Махмудовой, директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Веры Хмыровой, президента Русской ассоциации фэшн-индустрии Татьяны Белькевич, вице-президента Ассоциации "НП ОПОРА России" Надии Черкасовой.
Миссию под брендом Made in Russia организовал РЭЦ при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.
"Для участников миссии была организована насыщенная деловая программа. В первый день состоялось пленарное заседание "Сотрудничество России и Узбекистана в текстильной промышленности. Новые горизонты для развития женского предпринимательства", - говорится в сообщении.
Заседание было посвящено вопросам сотрудничества России и Узбекистана в текстильной промышленности, а также развитию женского предпринимательства при участии члена Совета Федерации Татьяны Сахаровой, председателя Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульноры Махмудовой, директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Веры Хмыровой, президента Русской ассоциации фэшн-индустрии Татьяны Белькевич, вице-президента Ассоциации "НП ОПОРА России" Надии Черкасовой.
С приветственным словом к участникам обратились генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Стратегическая сессия "Фэшн и ритейл в Узбекистане. Вектор развития, новые тенденции, запрос на устойчивость" объединила молодых дизайнеров и признанных экспертов индустрии моды из России и Узбекистана, представила обзор рынка, социокультурные тенденции и экономические факторы, такие как запрос на экологию, социальную ответственность, нишевую моду, экономические показатели и уровень жизни, уровень развития ритейла, и представила возможности для сотрудничества и поиска совместных проектов российских и убзекистанских предпринимателей.
Во второй день работы деловой миссии состоялся бизнес-завтрак, посвященный контрактному производству и возможностям работы на площадках крупнейших текстильных кластеров Узбекистана.
В продолжение бизнес-завтрака участники посетили фабрику по производству хлопково-трикотажных тканей и швейную фабрику, оценили потенциал импорта тканей и возможности размещения заказов на пошив коллекций в Узбекистане.
Стратегическая сессия "Фэшн и ритейл в Узбекистане. Вектор развития, новые тенденции, запрос на устойчивость" объединила молодых дизайнеров и признанных экспертов индустрии моды из России и Узбекистана, представила обзор рынка, социокультурные тенденции и экономические факторы, такие как запрос на экологию, социальную ответственность, нишевую моду, экономические показатели и уровень жизни, уровень развития ритейла, и представила возможности для сотрудничества и поиска совместных проектов российских и убзекистанских предпринимателей.
Во второй день работы деловой миссии состоялся бизнес-завтрак, посвященный контрактному производству и возможностям работы на площадках крупнейших текстильных кластеров Узбекистана.
В продолжение бизнес-завтрака участники посетили фабрику по производству хлопково-трикотажных тканей и швейную фабрику, оценили потенциал импорта тканей и возможности размещения заказов на пошив коллекций в Узбекистане.
На площадке бизнес миссии работал мини-шоурум, в котором участницы из России и Узбекистана представили образцы своей продукции - одежды, текстиля, аксессуаров. Было показано более 20 молодых брендов, вызвавших ажиотаж у посетителей.
В рамках деловой программы участницы обменялись опытом по запуску своих брендов, открытия производственных цехов в Узбекистане, участия в фэшн-инкубаторах и других программах господдержки, организуемых в обеих странах. Мероприятие проходило при поддержке и взаимодействии с торгпредством России в Узбекистане, Минпромторгом России, ассоциацией "Узтекстильпром".
На площадке деловой миссии проведено более 100 деловых встреч с узбекскими компаниями, включая неформальный нетворкинг во время деловой программы и бизнес-завтрака.
Среди гостей мероприятия - профильные ассоциации, ритейлеры, дистрибьюторы, производители тканей и предприятия текстильной отрасли, предлагающих услуги по локализации швейного производства.
В рамках деловой программы участницы обменялись опытом по запуску своих брендов, открытия производственных цехов в Узбекистане, участия в фэшн-инкубаторах и других программах господдержки, организуемых в обеих странах. Мероприятие проходило при поддержке и взаимодействии с торгпредством России в Узбекистане, Минпромторгом России, ассоциацией "Узтекстильпром".
На площадке деловой миссии проведено более 100 деловых встреч с узбекскими компаниями, включая неформальный нетворкинг во время деловой программы и бизнес-завтрака.
Среди гостей мероприятия - профильные ассоциации, ритейлеры, дистрибьюторы, производители тканей и предприятия текстильной отрасли, предлагающих услуги по локализации швейного производства.