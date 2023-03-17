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РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч - РИА Новости, 17.03.2023
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12:41 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/vstrechi-1858558120.html
РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч
РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч - РИА Новости, 17.03.2023
РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч
Деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности завершилась 16 марта в Ташкенте, где за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:41
2023-03-17T12:41
российский экспортный центр (рэц)
узбекистан
россия
вэб.рф (вэб)
экономика
ташкент
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности завершилась 16 марта в Ташкенте, где за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых встреч и обменялись опытом в сфере моды и ритейла, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Миссию под брендом Made in Russia организовал РЭЦ при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума."Для участников миссии была организована насыщенная деловая программа. В первый день состоялось пленарное заседание "Сотрудничество России и Узбекистана в текстильной промышленности. Новые горизонты для развития женского предпринимательства", - говорится в сообщении.Заседание было посвящено вопросам сотрудничества России и Узбекистана в текстильной промышленности, а также развитию женского предпринимательства при участии члена Совета Федерации Татьяны Сахаровой, председателя Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульноры Махмудовой, директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Веры Хмыровой, президента Русской ассоциации фэшн-индустрии Татьяны Белькевич, вице-президента Ассоциации "НП ОПОРА России" Надии Черкасовой.С приветственным словом к участникам обратились генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Стратегическая сессия "Фэшн и ритейл в Узбекистане. Вектор развития, новые тенденции, запрос на устойчивость" объединила молодых дизайнеров и признанных экспертов индустрии моды из России и Узбекистана, представила обзор рынка, социокультурные тенденции и экономические факторы, такие как запрос на экологию, социальную ответственность, нишевую моду, экономические показатели и уровень жизни, уровень развития ритейла, и представила возможности для сотрудничества и поиска совместных проектов российских и убзекистанских предпринимателей.Во второй день работы деловой миссии состоялся бизнес-завтрак, посвященный контрактному производству и возможностям работы на площадках крупнейших текстильных кластеров Узбекистана.В продолжение бизнес-завтрака участники посетили фабрику по производству хлопково-трикотажных тканей и швейную фабрику, оценили потенциал импорта тканей и возможности размещения заказов на пошив коллекций в Узбекистане.На площадке бизнес миссии работал мини-шоурум, в котором участницы из России и Узбекистана представили образцы своей продукции - одежды, текстиля, аксессуаров. Было показано более 20 молодых брендов, вызвавших ажиотаж у посетителей.В рамках деловой программы участницы обменялись опытом по запуску своих брендов, открытия производственных цехов в Узбекистане, участия в фэшн-инкубаторах и других программах господдержки, организуемых в обеих странах. Мероприятие проходило при поддержке и взаимодействии с торгпредством России в Узбекистане, Минпромторгом России, ассоциацией "Узтекстильпром".На площадке деловой миссии проведено более 100 деловых встреч с узбекскими компаниями, включая неформальный нетворкинг во время деловой программы и бизнес-завтрака.Среди гостей мероприятия - профильные ассоциации, ритейлеры, дистрибьюторы, производители тканей и предприятия текстильной отрасли, предлагающих услуги по локализации швейного производства.
https://ria.ru/20230315/rets-1857998034.html
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узбекистан
россия
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российский экспортный центр (рэц), узбекистан, россия, вэб.рф (вэб), экономика, ташкент, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
Российский экспортный центр (РЭЦ), Узбекистан, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Ташкент, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ

РЭЦ: бизнес-леди России и Узбекистана провели более 100 встреч

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности завершилась 16 марта в Ташкенте, где за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых встреч и обменялись опытом в сфере моды и ритейла, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

Миссию под брендом Made in Russia организовал РЭЦ при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.

"Для участников миссии была организована насыщенная деловая программа. В первый день состоялось пленарное заседание "Сотрудничество России и Узбекистана в текстильной промышленности. Новые горизонты для развития женского предпринимательства", - говорится в сообщении.

Заседание было посвящено вопросам сотрудничества России и Узбекистана в текстильной промышленности, а также развитию женского предпринимательства при участии члена Совета Федерации Татьяны Сахаровой, председателя Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульноры Махмудовой, директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Веры Хмыровой, президента Русской ассоциации фэшн-индустрии Татьяны Белькевич, вице-президента Ассоциации "НП ОПОРА России" Надии Черкасовой.
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
РЭЦ: первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля стартовала в Узбекистане
15 марта, 12:28
С приветственным словом к участникам обратились генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Стратегическая сессия "Фэшн и ритейл в Узбекистане. Вектор развития, новые тенденции, запрос на устойчивость" объединила молодых дизайнеров и признанных экспертов индустрии моды из России и Узбекистана, представила обзор рынка, социокультурные тенденции и экономические факторы, такие как запрос на экологию, социальную ответственность, нишевую моду, экономические показатели и уровень жизни, уровень развития ритейла, и представила возможности для сотрудничества и поиска совместных проектов российских и убзекистанских предпринимателей.

Во второй день работы деловой миссии состоялся бизнес-завтрак, посвященный контрактному производству и возможностям работы на площадках крупнейших текстильных кластеров Узбекистана.

В продолжение бизнес-завтрака участники посетили фабрику по производству хлопково-трикотажных тканей и швейную фабрику, оценили потенциал импорта тканей и возможности размещения заказов на пошив коллекций в Узбекистане.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова во время встречи с женщинами-предпринимателями Югры в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес
10 марта, 18:15
На площадке бизнес миссии работал мини-шоурум, в котором участницы из России и Узбекистана представили образцы своей продукции - одежды, текстиля, аксессуаров. Было показано более 20 молодых брендов, вызвавших ажиотаж у посетителей.

В рамках деловой программы участницы обменялись опытом по запуску своих брендов, открытия производственных цехов в Узбекистане, участия в фэшн-инкубаторах и других программах господдержки, организуемых в обеих странах. Мероприятие проходило при поддержке и взаимодействии с торгпредством России в Узбекистане, Минпромторгом России, ассоциацией "Узтекстильпром".

На площадке деловой миссии проведено более 100 деловых встреч с узбекскими компаниями, включая неформальный нетворкинг во время деловой программы и бизнес-завтрака.

Среди гостей мероприятия - профильные ассоциации, ритейлеры, дистрибьюторы, производители тканей и предприятия текстильной отрасли, предлагающих услуги по локализации швейного производства.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина
6 марта, 12:41
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)УзбекистанРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТашкентМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
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