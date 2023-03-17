https://ria.ru/20230317/vizit-1858610347.html

Эксперт назвал визит Си Цзиньпина в Россию позитивным сигналом для бизнеса

Эксперт назвал визит Си Цзиньпина в Россию позитивным сигналом для бизнеса - РИА Новости, 17.03.2023

Эксперт назвал визит Си Цзиньпина в Россию позитивным сигналом для бизнеса

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию – позитивный сигнал для российского бизнеса, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:56

2023-03-17T14:56

2023-03-17T14:56

россия

китай

виталий манкевич

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию – позитивный сигнал для российского бизнеса, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Пресс-служба Кремля ранее объявила, что Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. По его словам, визит Си Цзиньпина сразу после переизбрания означает, что все прежние стратегические договоренности в силе, а партнерство между РФ и КНР выдержало проверку внешним давлением. "Мы также ожидаем в ходе визита подписания важных соглашений, как на уровне профильных министерств, так и компаний, как это было в 2019 году во время визита Си Цзиньпина", - сказал Манкевич. В июне 2019 года Си Цзиньпин посетил Россию и принял участие в ПМЭФ, в ходе визита лидеры РФ и КНР приняли два совместных заявления. Были подписаны около трех десятков межправительственных и коммерческих документов. Манкевич отметил, что роль Китая как торгового партнера России за последний год значительно выросла с учетом усиления санкционного режима, в связи с чем возникла потребность усилить координацию сотрудничества. "По оценкам бизнеса, необходимо на государственном уровне решить ряд ключевых вопросов. Во-первых, это торговля в условиях санкций и мер экспортного контроля, введенных странами Запада. Во-вторых, это инвестиционное сотрудничество в новых условиях", - сказал он. В сентябре прошлого года МИД РФ сообщил, что Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка $160 млрд, и это означает, что данное направление может получить быстрое развитие в ближайшее время, считает Манкевич. Третьим важным аспектом для обсуждения лидеров РФ и КНР Манкевич назвал научно-техническое сотрудничество и совершенствование трансфера технологий в интересах промышленности и торговли. "Четвертый аспект – совершенствование механизма платежей во взаимной торговле, повышение скорости его работы и защищенности. Пятый – создание совместных производств, особенно в сферах, где Россию покинули западные и японские бренды", - сказал он, в качестве примера приведя автомобильную отрасль. В настоящее время в России осуществляется сборка китайских автобрендов Haval, JAC, Kaiyi. Манкевич считает, что хотя российско-китайский товарооборот быстро растет, необходимо сосредоточиться на его качестве, то есть увеличении доли товаров с высокой добавленной стоимостью, росту доли малого и среднего предпринимательства, устранении препятствий для взаимного доступа российских и китайских товаров на рынки КНР и РФ.

https://ria.ru/20230317/putin-1858565249.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, китай, виталий манкевич, си цзиньпин, владимир путин, в мире