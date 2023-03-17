https://ria.ru/20230317/vizit-1858536355.html

Китайский эксперт оценил сообщение о визите Си Цзиньпина в Москву

Китайский эксперт оценил сообщение о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 17.03.2023

Китайский эксперт оценил сообщение о визите Си Цзиньпина в Москву

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию привлек внимание всего мира, многие гадают, принесет ли встреча лидеров Китая и России больше... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:44

2023-03-17T11:44

2023-03-17T11:44

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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию привлек внимание всего мира, многие гадают, принесет ли встреча лидеров Китая и России больше уверенности в сегодняшний неспокойный мир, но эта поездка однозначно будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в пятницу сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит РФ с государственным визитом 20-22 марта. В МИД Китая подчеркнули, что визит станет визитом дружбы, который еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Китаем и Россией, а лидеры двух стран проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Пресс-служба Кремля в свою очередь отметила, что в ходе визита запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене, а также подписание ряда важных двусторонних документов. "Сообщения о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным привлекли внимание всего мира, это тесно связано с окончательным формированием нового руководства центрального правительства КНР и вниманием всего мира к новым тенденциям в китайской дипломатии", - заявил Цзя Минь. В то же время, указал он, недавно все мы стали свидетелями того, как при посредничестве Пекина, две давно враждующие крупные страны Ближнего Востока - Саудовская Аравия и Иран последовали инициативе глобальной безопасности, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином, и добились соглашения о возобновлении дипотношений, что потрясло весь мир и получило высокую оценку международного сообщества. "Столь редкое дипломатическое достижение также заставило людей во всем мире смело предполагать и представлять, принесет ли встреча лидеров Китая и России больше уверенности в мир, который сейчас находится в тени войны", - сказал Цзя Минь. Он подчеркнул, что "китайско-российские отношения являются зрелыми и стабильными, они не подвержены вмешательству третьих сторон". "Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является не только важным пунктом зарубежных визитов китайских лидеров в постпандемийную эпоху, но также и толкованием продолжающегося развития китайско-российских отношений", - указал он. Эксперт привел слова министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который на ежегодной пресс-конференции в начале марта заявил, что, чем неспокойнее становится мир, тем более устойчиво должны развиваться китайско-российские отношения. "Поэтому визит председателя КНР Си Цзиньпина, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - отметил аналитик.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, россия, си цзиньпин, москва