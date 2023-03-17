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США раскритиковали идею Китая о немедленном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 17.03.2023
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17:22 17.03.2023 (обновлено: 17:40 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858663427.html
США раскритиковали идею Китая о немедленном прекращении огня на Украине
США раскритиковали идею Китая о немедленном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 17.03.2023
США раскритиковали идею Китая о немедленном прекращении огня на Украине
США выступают против немедленного прекращения огня на Украине, считая, что оно не будет способствовать достижению прочного мира, заявил координатор... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:22
2023-03-17T17:40
в мире
сша
китай
украина
джон кирби
си цзиньпин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США выступают против немедленного прекращения огня на Украине, считая, что оно не будет способствовать достижению прочного мира, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.Он призвал китайское руководство, от которого исходит такая инициатива, вступить в контакт не только с Москвой, куда едет председатель КНР Си Цзиньпин, но и с Киевом."Прекращение огня прямо сейчас станет по сути ратификацией российских завоеваний… Мы не считаем, что это шаг в сторону справедливого и прочного мира", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Он выразил обеспокоенность тем, что попытки китайского посредничества в урегулировании конфликта на Украине могут носить однобокий характер, и призвал Си Цзиньпина связаться также с Владимиром Зеленским."Мы продолжаем считать очень важным, чтобы он выслушал и украинскую сторону - не только господина Путина и не только российскую точку зрения", - сказал Кирби.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230224/plan-1854171641.html
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в мире, сша, китай, украина, джон кирби, си цзиньпин, владимир зеленский
В мире, США, Китай, Украина, Джон Кирби, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский
США раскритиковали идею Китая о немедленном прекращении огня на Украине

США не видят в идее Китая о немедленном прекращении огня на Украине шага к прочному миру

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США выступают против немедленного прекращения огня на Украине, считая, что оно не будет способствовать достижению прочного мира, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Он призвал китайское руководство, от которого исходит такая инициатива, вступить в контакт не только с Москвой, куда едет председатель КНР Си Цзиньпин, но и с Киевом.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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"Прекращение огня прямо сейчас станет по сути ратификацией российских завоеваний… Мы не считаем, что это шаг в сторону справедливого и прочного мира", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.
Он выразил обеспокоенность тем, что попытки китайского посредничества в урегулировании конфликта на Украине могут носить однобокий характер, и призвал Си Цзиньпина связаться также с Владимиром Зеленским.
"Мы продолжаем считать очень важным, чтобы он выслушал и украинскую сторону - не только господина Путина и не только российскую точку зрения", - сказал Кирби.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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