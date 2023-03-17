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Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 17.03.2023 (обновлено: 11:40 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858483976.html
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко - РИА Новости, 17.03.2023
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко
Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:49
2023-03-17T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
донецкая народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах", — сообщил он. Ранее взятый в плен в районе Артемовска украинский военнослужащий Сергей Тарасюк рассказал журналистам о массовых случаях невыплаты со стороны Киева денежных компенсаций семьям погибших украинских бойцов. Киевские власти, по его словам, не выплачивают "похоронные деньги" родственникам, записывая убитых в категорию "пропавших без вести". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858482825.html
артемовск
киев
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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко

Марочко: ВСУ развернули мобильный крематорий в районе села Миньковка под Артемовском

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах", — сообщил он.
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением
Вчера, 16:45
Ранее взятый в плен в районе Артемовска украинский военнослужащий Сергей Тарасюк рассказал журналистам о массовых случаях невыплаты со стороны Киева денежных компенсаций семьям погибших украинских бойцов. Киевские власти, по его словам, не выплачивают "похоронные деньги" родственникам, записывая убитых в категорию "пропавших без вести".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР
08:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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