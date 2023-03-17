https://ria.ru/20230317/ukraina-1858483976.html

Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко

Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко - РИА Новости, 17.03.2023

Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко

Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:49

2023-03-17T08:49

2023-03-17T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донецкая народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах", — сообщил он. Ранее взятый в плен в районе Артемовска украинский военнослужащий Сергей Тарасюк рассказал журналистам о массовых случаях невыплаты со стороны Киева денежных компенсаций семьям погибших украинских бойцов. Киевские власти, по его словам, не выплачивают "похоронные деньги" родственникам, записывая убитых в категорию "пропавших без вести". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html

https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858482825.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, андрей марочко