https://ria.ru/20230317/ukraina-1858483976.html
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко - РИА Новости, 17.03.2023
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко
Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:49
2023-03-17T08:49
2023-03-17T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
донецкая народная республика
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b0a90424df15bc560827d4aef85b749b.jpg
ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах", — сообщил он. Ранее взятый в плен в районе Артемовска украинский военнослужащий Сергей Тарасюк рассказал журналистам о массовых случаях невыплаты со стороны Киева денежных компенсаций семьям погибших украинских бойцов. Киевские власти, по его словам, не выплачивают "похоронные деньги" родственникам, записывая убитых в категорию "пропавших без вести". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858482825.html
артемовск
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_4e07dac30699c870e46b37e461851bff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий, заявил Марочко
Марочко: ВСУ развернули мобильный крематорий в районе села Миньковка под Артемовском
ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Киевские силовики развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах", — сообщил он.
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением
Ранее взятый в плен в районе Артемовска украинский военнослужащий Сергей Тарасюк рассказал журналистам о массовых случаях невыплаты со стороны Киева денежных компенсаций семьям погибших украинских бойцов. Киевские власти, по его словам, не выплачивают "похоронные деньги" родственникам, записывая убитых в категорию "пропавших без вести".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город идут ожесточенные бои.
ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР