https://ria.ru/20230317/ukraina-1858374372.html

Голландцы решили создать Украине флот. Отдав ей два из пяти тральщиков

Голландцы решили создать Украине флот. Отдав ей два из пяти тральщиков - РИА Новости, 17.03.2023

Голландцы решили создать Украине флот. Отдав ей два из пяти тральщиков

Каких только коалиций Украина не создавала за последнее время! У нее уже есть танковая коалиция, самолетная, зерновая, теперь вот министр обороны Украины... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:15

аналитика

нидерланды

украина

киев

марк рютте

алексей резников

владимир корнилов

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Каких только коалиций Украина не создавала за последнее время! У нее уже есть танковая коалиция, самолетная, зерновая, теперь вот министр обороны Украины Алексей Резников торжественно сообщил о формировании "корабельной коалиции", вызвав удивленный взгляд представительницы той страны, которая, по его мнению, в эту "коалицию" входит.Речь идет о заявлении, прозвучавшем на совместной пресс-конференции министров обороны Украины и Нидерландов в Одессе. Глава голландского оборонного ведомства Кайса Оллонгрен, посетившая черноморские порты, торжественно заявила о том, что ее страна передает Украине два минных тральщика. Но не сейчас, а после того, как Нидерланды получат замену своим устаревшим кораблям, а это произойдет не раньше 2025 года. А может, и позже. Однако уже сейчас украинские экипажи начнут тренироваться на списываемых голландских суденышках.Заявление Оллонгрен вызвало удивление некоторых голландских СМИ. Сайт GeenStijl выпустил по этому поводу статью под заголовком "Нидерланды, гроза Черного моря". И напомнил, что у их страны в распоряжении находится всего-то пять минных тральщиков. Причем все они построены в период с 1983-го по 1986 год. Министерство обороны Нидерландов в самом деле заявляло о том, что совместно с Бельгией они заказали строительство новых кораблей такого класса, но вступят они в строй к 2025 году или нет — это пока вопрос.Еще забавнее тот факт, что всего-то полтора месяца назад Гаага официально заявила о планах по слиянию ее оставшихся сухопутных сил с германским бундесвером. Хотя слово "слияние" здесь не очень уместно, учитывая, что совместное подразделение двух стран будет состоять из 50 тысяч человек, среди которых голландцев будет всего восемь тысяч. Неслучайно упомянутый выше сайт GeenStijl называет этот процесс более честно: "Наши вооруженные силы будут поглощены Германией. Спустя 80 лет после Второй мировой войны мы все-таки проиграли!". Погодите, они еще Кайсу Оллонгрен объявят "российской шпионкой", засланной для развала своей армии. Особенно учитывая тот факт, что ее предки — из российского дворянского рода.Неудивительно, что планы о вступлении Нидерландов в какую-то "морскую коалицию" вызвали такой скепсис в этой стране. Просто там еще не привыкли к тому, что Киев всегда старается выдавать желаемое за действительное. Скажем, Резников объявил себя "морской державой", продемонстрировав публике игрушечный макет кораблика. А затем он спел среди груды корабельного металлолома в Николаеве исковерканную песню The Beatles "Мы хотим сине-желтую субмарину". Забыл министр (а может, и не знал никогда), что у великого украинского флота была многострадальная подлодка "Запорожье", которая долго ржавела в Крыму. Россия предлагала Киеву забрать этот подводный лом, но в итоге вынуждена была утилизировать его. А ведь Резников мог бы осуществить свою заветную мечту и покрасить ее в сине-желтый цвет.Теперь он с серьезным видом заявляет о том, что великая морская держава Нидерланды (доказывая этот факт, он даже вспомнил, что Маврикий назван в честь голландского принца, чем снова удивил коллегу) защитит Украину с моря. В тот же самый день в самих Нидерландах проходили локальные выборы, на которых правящая коалиция премьера Марка Рютте (куда входит и партия Оллонгрен) потерпела унизительное поражение. Первое место на этих выборах заняла партия фермеров, впервые участвовавшая в избирательном процессе и созданная в буквальном смысле на антиправительственных митингах работниками агросферы.Это означает, что в мае коалиция Рютте потеряет контроль за верхней палатой парламента, которая будет формироваться провинциальными советами. Такого потрясения истеблишмент Нидерландов не знал давно. И что вы думаете, газета NRC в день оглашения результатов голосования вышла со статьей под характерным заголовком "Почему русские не свергают свой режим". Похоже, Рютте, Оллонгрен и обслуживающие их СМИ так и не поняли, что им надо бы бороться не против России и не за украинский режим, а за свою страну. Которую они теряют на глазах.

https://ria.ru/20230316/pomosch-1858275059.html

https://ria.ru/20230313/voyska-1857663415.html

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857562833.html

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858350080.html

нидерланды

украина

киев

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аналитика, нидерланды, украина, киев, марк рютте, алексей резников, владимир корнилов