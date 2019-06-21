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РИА Новости

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Б-435" Черноморского флота РФ в Севастополе
Подводная лодка Б-435 Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Документация о проведении тендера на утилизацию размещена на портале госзакупок. В ней указано, что одним из лотов является дизельная подводная лодка проекта 641. Субмарина "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины и последним кораблем проекта 641, остававшимся на вооружении в мире.
Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
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Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова передать Украине военные корабли и технику из Крыма, несмотря на то, что они находятся в плачевном состоянии. Также российские власти отмечали, что для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов и техники готовы пригласить украинских специалистов.
Единственная субмарина ВМС Украины "Запорожье" вошла в состав Черноморского флота в 2014 году. На корабле был поднят Андреевский флаг. Большинство членов экипажа приняли решение служить в российском флоте.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за присоединение. Как многократно отмечали в Москва, крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Обсудить 36
Министерство обороны РоссииРоссияУкраинаБезопасность
Популярные комментарии
Если она последняя в мире, то может быть, сделать из неё музей?
21 июня, 18:30
Catherine Fakhrieva
45170002
Она не ходит, она тонет. Последние 15 лет она держалась на воде только будучи привязанной к пирсу)))))))))
21 июня, 18:35
Екатерина Горобец
29270201
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