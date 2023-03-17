Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения
"Ренхап": Южная Корея и США впервые за пять лет проведут десантные учения Ssangyong
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong в рамках крупных полевых учений союзников, передает агентство Рёнхап со ссылкой на ВМС Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и США проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование реалистичных сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с понедельника проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Так, на этой неделе уже прошли пятидневные учения по армейской логистике, в которых были задействованы около 700 солдат.
Учения Ssangyong стартуют в понедельник, 20 марта. Они проводятся впервые с 2018 года. В этот раз для участия в них задействуют десант, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли союзников, 70 самолетов, включая истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин. Будут отрабатываться сценарии чрезвычайных ситуаций, разминирования, устранения элементов угрозы на суше, оказания огневой поддержки в местах высадки десанта и проведение десантных операций с воздуха и моря.
"Предстоящие учения продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению "мира через силу", и мы еще больше укрепим объединенную оборонительную позицию для защиты Южной Кореи", - заявили в морской пехоте Южной Кореи.
Сообщается, что в учениях также впервые примут участие около 40 военнослужащих британской морской пехоты, а личный состав из Австралии, Франции и Филиппин будет участвовать в качестве наблюдателей. В прошлом военнослужащие из Австралии и Новой Зеландии принимали участие в учениях Ssangyong.
Северная Корея резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе и заявила, что что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.
КНДР 16 марта произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", обозначив это как ответ на военные учения США и Южной Кореи.