https://ria.ru/20230317/ucheniya-1858476951.html

Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения

Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения - РИА Новости, 17.03.2023

Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения

Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong в рамках крупных полевых учений союзников, передает агентство Рёнхап... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T07:26

2023-03-17T07:26

2023-03-17T07:28

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СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong в рамках крупных полевых учений союзников, передает агентство Рёнхап со ссылкой на ВМС Южной Кореи. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование реалистичных сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с понедельника проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Так, на этой неделе уже прошли пятидневные учения по армейской логистике, в которых были задействованы около 700 солдат. Учения Ssangyong стартуют в понедельник, 20 марта. Они проводятся впервые с 2018 года. В этот раз для участия в них задействуют десант, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли союзников, 70 самолетов, включая истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин. Будут отрабатываться сценарии чрезвычайных ситуаций, разминирования, устранения элементов угрозы на суше, оказания огневой поддержки в местах высадки десанта и проведение десантных операций с воздуха и моря. "Предстоящие учения продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению "мира через силу", и мы еще больше укрепим объединенную оборонительную позицию для защиты Южной Кореи", - заявили в морской пехоте Южной Кореи. Сообщается, что в учениях также впервые примут участие около 40 военнослужащих британской морской пехоты, а личный состав из Австралии, Франции и Филиппин будет участвовать в качестве наблюдателей. В прошлом военнослужащие из Австралии и Новой Зеландии принимали участие в учениях Ssangyong. Северная Корея резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе и заявила, что что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР. КНДР 16 марта произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", обозначив это как ответ на военные учения США и Южной Кореи.

https://ria.ru/20230302/snaryady-1855441836.html

https://ria.ru/20230101/kndr-1842741858.html

южная корея

сша

австралия

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южная корея, сша, австралия, ким чен ын, ким ё чжон, mcdonnell douglas ah-64 apache