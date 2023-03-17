Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 17.03.2023 (обновлено: 07:28 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ucheniya-1858476951.html
Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения
Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения - РИА Новости, 17.03.2023
Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения
Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong в рамках крупных полевых учений союзников, передает агентство Рёнхап... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:26
2023-03-17T07:28
южная корея
сша
австралия
ким чен ын
ким ё чжон
mcdonnell douglas ah-64 apache
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155716/71/1557167108_0:19:3080:1751_1920x0_80_0_0_7e5716933d47ff58b166a42d454ef2e4.jpg
СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong в рамках крупных полевых учений союзников, передает агентство Рёнхап со ссылкой на ВМС Южной Кореи. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование реалистичных сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с понедельника проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Так, на этой неделе уже прошли пятидневные учения по армейской логистике, в которых были задействованы около 700 солдат. Учения Ssangyong стартуют в понедельник, 20 марта. Они проводятся впервые с 2018 года. В этот раз для участия в них задействуют десант, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли союзников, 70 самолетов, включая истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин. Будут отрабатываться сценарии чрезвычайных ситуаций, разминирования, устранения элементов угрозы на суше, оказания огневой поддержки в местах высадки десанта и проведение десантных операций с воздуха и моря. "Предстоящие учения продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению "мира через силу", и мы еще больше укрепим объединенную оборонительную позицию для защиты Южной Кореи", - заявили в морской пехоте Южной Кореи. Сообщается, что в учениях также впервые примут участие около 40 военнослужащих британской морской пехоты, а личный состав из Австралии, Франции и Филиппин будет участвовать в качестве наблюдателей. В прошлом военнослужащие из Австралии и Новой Зеландии принимали участие в учениях Ssangyong. Северная Корея резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе и заявила, что что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР. КНДР 16 марта произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", обозначив это как ответ на военные учения США и Южной Кореи.
https://ria.ru/20230302/snaryady-1855441836.html
https://ria.ru/20230101/kndr-1842741858.html
южная корея
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155716/71/1557167108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f447e20a9365b75a4dd72d70cc9dfc0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, сша, австралия, ким чен ын, ким ё чжон, mcdonnell douglas ah-64 apache
Южная Корея, США, Австралия, Ким Чен Ын, Ким Ё Чжон, McDonnell Douglas AH-64 Apache
Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупные десантные учения

"Ренхап": Южная Корея и США впервые за пять лет проведут десантные учения Ssangyong

© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. Южная Корея и США впервые за пять лет проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong в рамках крупных полевых учений союзников, передает агентство Рёнхап со ссылкой на ВМС Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и США проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование реалистичных сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с понедельника проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Так, на этой неделе уже прошли пятидневные учения по армейской логистике, в которых были задействованы около 700 солдат.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
США договариваются с Южной Кореей о поставке снарядов, сообщил источник
2 марта, 17:27
Учения Ssangyong стартуют в понедельник, 20 марта. Они проводятся впервые с 2018 года. В этот раз для участия в них задействуют десант, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли союзников, 70 самолетов, включая истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин. Будут отрабатываться сценарии чрезвычайных ситуаций, разминирования, устранения элементов угрозы на суше, оказания огневой поддержки в местах высадки десанта и проведение десантных операций с воздуха и моря.
"Предстоящие учения продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению "мира через силу", и мы еще больше укрепим объединенную оборонительную позицию для защиты Южной Кореи", - заявили в морской пехоте Южной Кореи.
Сообщается, что в учениях также впервые примут участие около 40 военнослужащих британской морской пехоты, а личный состав из Австралии, Франции и Филиппин будет участвовать в качестве наблюдателей. В прошлом военнослужащие из Австралии и Новой Зеландии принимали участие в учениях Ssangyong.
Северная Корея резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе и заявила, что что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.
КНДР 16 марта произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", обозначив это как ответ на военные учения США и Южной Кореи.
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР
1 января, 16:30
 
Южная КореяСШААвстралияКим Чен ЫнКим Ё ЧжонMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала