https://ria.ru/20230317/tsekov-1858705463.html

Ордер на арест Путина показал ничтожность институтов Запада, считает Цеков

Ордер на арест Путина показал ничтожность институтов Запада, считает Цеков - РИА Новости, 17.03.2023

Ордер на арест Путина показал ничтожность институтов Запада, считает Цеков

Выданный структурами Международного уголовного суда (МУС) ордер для президента РФ показывает ничтожность, никчемность правовых институтов Запада, никаких... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:42

2023-03-17T19:42

2023-03-17T19:42

россия

украина

сергей цеков

международный уголовный суд

мария львова-белова

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выданный структурами Международного уголовного суда (МУС) ордер для президента РФ показывает ничтожность, никчемность правовых институтов Запада, никаких последствий он нести не будет, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Он подчеркнул, что "никаких правовых последствий это решение для России иметь не будет". Исходя из решения структур этого суда, получается, что они (МУС) могут предъявить ордер главе любого государства, выразил недоумение Цеков. Однако ни правовых полномочий, ни своей полиции, у них нет, заключил он.

https://ria.ru/20230317/arest-1858703240.html

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россия, украина, сергей цеков, международный уголовный суд, мария львова-белова, владимир путин, в мире