https://ria.ru/20230317/tsekov-1858705463.html
Ордер на арест Путина показал ничтожность институтов Запада, считает Цеков
Ордер на арест Путина показал ничтожность институтов Запада, считает Цеков - РИА Новости, 17.03.2023
Ордер на арест Путина показал ничтожность институтов Запада, считает Цеков
Выданный структурами Международного уголовного суда (МУС) ордер для президента РФ показывает ничтожность, никчемность правовых институтов Запада, никаких... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:42
2023-03-17T19:42
2023-03-17T19:42
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сергей цеков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выданный структурами Международного уголовного суда (МУС) ордер для президента РФ показывает ничтожность, никчемность правовых институтов Запада, никаких последствий он нести не будет, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Он подчеркнул, что "никаких правовых последствий это решение для России иметь не будет". Исходя из решения структур этого суда, получается, что они (МУС) могут предъявить ордер главе любого государства, выразил недоумение Цеков. Однако ни правовых полномочий, ни своей полиции, у них нет, заключил он.
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россия, украина, сергей цеков, международный уголовный суд, мария львова-белова, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Сергей Цеков, Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, В мире
Ордер на арест Путина показал ничтожность институтов Запада, считает Цеков
Сенатор Цеков считает, что ордер МУС на арест Путина показал ничтожность институтов Запада