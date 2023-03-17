https://ria.ru/20230317/stoimost-1858708592.html

Власти Ленобласти снизили стоимость работ по догазификации

Власти Ленобласти снизили стоимость работ по догазификации - РИА Новости, 17.03.2023

Власти Ленобласти снизили стоимость работ по догазификации

Губернатор Ленинградского области Александр Дрозденко утвердил новую методику расчета стоимости работ по проведению газа к дачным владениям, благодаря чему она... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:59

2023-03-17T19:59

2023-03-17T19:59

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837027540_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_b809446254b3e3be69b76bc5d6b98adf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Губернатор Ленинградского области Александр Дрозденко утвердил новую методику расчета стоимости работ по проведению газа к дачным владениям, благодаря чему она уменьшится, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, помимо снижения стоимости услуги, сократятся сроки запуска газа, а большую часть средств субсидии можно будет направить на строительно-монтажные работы на участке и в жилом доме."Для нового метода характерна прозрачность расчета, который любой собственник домовладения сможет проверить самостоятельно. Также сокращаются общие сроки выполнения работ за счет того, что не нужно проводить экспертизу сметной документации. В результате можно будет газифицировать большее число домовладений за счет более эффективного распределения средств областного бюджета", - пояснил председатель областного комитета по топливно–энергетическому комплексу Сергей Морозов.В областной администрации пояснили, что максимальный размер субсидии для домовладений любой площади, находящихся в собственности ветеранов и (или) инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, сохраняется в прежнем размере – 300 тысяч рублей. При газификации частных домов любой площади для других льготных категорий – 200 тысяч рублей. Сюда входят пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи, почетные жители Ленобласти, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и прочие категории. При газификации прочих индивидуальных домовладений площадью не более 200 квадратных метров субсидия составит 180 тысяч рублей. Средствами по-прежнему могут воспользоваться жители Ленинградской области, прописанные по месту жительства в частном доме не меньше года."Часть средств субсидии можно направить на покупку газового оборудования. До девяти тысяч рублей можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тысячи рублей— газового котла, до 1,5 тысячи рублей — индивидуального прибора учета газа. Оставшиеся средства субсидии идут на самые затратные работы — проведение трубы по участку и разводку по дому", – уточнили в пресс-службе.Там добавили, что в Ленинградской области с начала действия программы догазификации заключено уже более 23 тысяч договоров с жителями. До границ земельных участков проведено порядка 11,2 тысячи газопроводов.

https://ria.ru/20230113/lenoblast-1845104534.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, жилье