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Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша - РИА Новости, 17.03.2023
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10:39 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/statya-1858508958.html
Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша
Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша
Франция и ФРГ ничего не сказали США и не потребовали от них объяснений после статьи американского журналиста Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков", выразил РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:39
2023-03-17T10:39
в мире
россия
париж
сша
владимир путин
анастасия иванова
джо байден
газпром
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция и ФРГ ничего не сказали США и не потребовали от них объяснений после статьи американского журналиста Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков", выразил в интервью РИА Новости возмущение лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Поразительно, что после откровений Сеймура Херша ни правительство Германии, которое затронуто произошедшем, ни правительство Франции, которое тоже затронуто, не потребовали официальных объяснений от США. Это в очередной раз доказывает степень нашего подчинения Америке. Мы не потребовали объяснений, не выразили протест, не вызвали американского посла – мы не сделали ничего. Мы полностью им подчинены, и я считаю, что это необходимо прекратить", - заявил французский политик. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша , решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858433883.html
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в мире, россия, париж, сша, владимир путин, анастасия иванова, джо байден, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Париж, США, Владимир Путин, Анастасия Иванова, Джо Байден, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша

Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью о "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция и ФРГ ничего не сказали США и не потребовали от них объяснений после статьи американского журналиста Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков", выразил в интервью РИА Новости возмущение лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Поразительно, что после откровений Сеймура Херша ни правительство Германии, которое затронуто произошедшем, ни правительство Франции, которое тоже затронуто, не потребовали официальных объяснений от США. Это в очередной раз доказывает степень нашего подчинения Америке. Мы не потребовали объяснений, не выразили протест, не вызвали американского посла – мы не сделали ничего. Мы полностью им подчинены, и я считаю, что это необходимо прекратить", - заявил французский политик.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
МИД ответил на отказ Дании в доступе к расследованию по "Северным потокам"
Вчера, 20:19
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша , решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках"
14 марта, 20:58
 
В миреРоссияПарижСШАВладимир ПутинАнастасия ИвановаДжо БайденГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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