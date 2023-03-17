https://ria.ru/20230317/statya-1858508958.html

Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша

Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша - РИА Новости, 17.03.2023

Французский политик возмутился отсутствием реакции Парижа на статью Херша

Франция и ФРГ ничего не сказали США и не потребовали от них объяснений после статьи американского журналиста Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков", выразил РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:39

2023-03-17T10:39

2023-03-17T10:39

в мире

россия

париж

сша

владимир путин

анастасия иванова

джо байден

газпром

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция и ФРГ ничего не сказали США и не потребовали от них объяснений после статьи американского журналиста Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков", выразил в интервью РИА Новости возмущение лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Поразительно, что после откровений Сеймура Херша ни правительство Германии, которое затронуто произошедшем, ни правительство Франции, которое тоже затронуто, не потребовали официальных объяснений от США. Это в очередной раз доказывает степень нашего подчинения Америке. Мы не потребовали объяснений, не выразили протест, не вызвали американского посла – мы не сделали ничего. Мы полностью им подчинены, и я считаю, что это необходимо прекратить", - заявил французский политик. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша , решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858433883.html

https://ria.ru/20230314/bomby-1857889345.html

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париж

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, париж, сша, владимир путин, анастасия иванова, джо байден, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"