https://ria.ru/20230317/filippo-1858312454.html

Флориан Филиппо: французы устали от гонки навстречу третьей мировой войне

Флориан Филиппо: французы устали от гонки навстречу третьей мировой войне - РИА Новости, 17.03.2023

Флориан Филиппо: французы устали от гонки навстречу третьей мировой войне

Во Франции все больше людей выходят на демонстрации с призывом к правительству прекратить поставки вооружений Украине и сконцентрироваться на решении внутренних РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:00

2023-03-17T12:00

2023-03-17T12:00

интервью

франция

россия

сша

эммануэль макрон

катрин колонна

евросоюз

нато

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Во Франции все больше людей выходят на демонстрации с призывом к правительству прекратить поставки вооружений Украине и сконцентрироваться на решении внутренних проблем, которых накопилось немало: спорная пенсионная реформа, кризис системы здравоохранения, высокая инфляция и рост цен на продукты и электроэнергию. О том, почему Париж продавливает пенсионную реформу, как менялось общественное мнение во Франции относительно украинского конфликта, какие планы строит Запад по контрнаступлению на Украине, и что мешает французскому президенту Эммануэлю Макрону выступить полноценным посредником в урегулировании конфликта, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Париже Анастасии Ивановой один из инициаторов "марша за мир", лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.– Пенсионная реформа вызвала огромную волну протестов по всей Франции, забастовки затронули многие отрасли. Профсоюзы грозились "поставить французскую экономику на колени", если правительство не откажется от своих планов. В четверг власти Франции приняли закон без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции республики.. Каковы могут быть последствия?– Думаю, что образуется еще большая пропасть между французским народом, который серьезно настроен против этой реформы, и руководством страны, которое насильно ее продавило. Кроме того, оппозиция в Национальном собрании и Сенате, а оппозиция составляет большинство в Нацсобрании с 2022 года, оказалась не способна объединиться, чтобы заблокировать эту реформу. Принятие такой реформы повлечет за собой серьезные бедствия, большое недоверие народа и много злости.– Из-за забастовок на улицах Парижа скопились тонны отходов, мусорщики не вывозят их уже неделю, и вопрос никак не решается. Можно ли сказать о том, что французские власти потеряли контроль над ситуацией?– Это, конечно, неприятная ситуация, но я поддерживаю эту забастовку, так как она демонстрирует, что правительство нападает на тех, кто работает, кто выполняет грязную, тяжелую работу. Единственный ответственный за эту ситуацию – это французское правительство. Все французское общество выражает недовольство реформой: мы проводили и забастовки, и манифестации, и блокировали Елисейские поля автомобилями. Правительство с каждым разом все больше теряет легитимность. Есть ощущение, что оно воспринимает нас не как народ, а как 68 миллионов узников; представители же власти словно тюремные надзиратели, которые в любой момент могут нас пнуть и которые никогда не держат слово. Кроме того, мы знаем, что по вопросу пенсионной реформы французское правительство попросту подчинилось Евросоюзу, который требовал ее проведения. Это эдакий секрет Полишинеля. Это признало и правительство Испании, и правительство Бельгии, но французское правительство делает вид, что эта инициатива не исходит от ЕС, хотя она исходит именно оттуда.– В субботу по вашей инициативе в Париже пройдет "марш за мир". Вы уже не раз проводили манифестации с призывом к выходу Франции из НАТО и прекращению поставок оружия Украине. На ваш взгляд, много ли во Франции людей не поддерживают идею вооружения Киева?– Да, в прошлый раз мы организовали такие демонстрации в более, чем 30 городах Франции. В этот раз мы планируем то же самое. Думаю, все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне. Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине и к тому, чтобы мы отправляли много денег, даже если у нас нет такого оружия, и нам самим нужны деньги. Тем временем, антироссийские санкции способствуют росту инфляции и цен на энергоносители. Люди видят, что цены растут, что мы уже год поставляем оружие и отправляем деньги, и это ни на что не влияет. Западные страны только подливают масло в огонь, они не ищут мира. Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придем к миру, мы придем к третьей мировой войне. Мы видим, что они все настроены против России, а также против Китая. Так, например, они провоцируют Тайвань и так далее. Они следуют очень воинственной повестке, а мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. Этот альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы. Мы должны прекратить эту повестку мировой войны против России и Китая, это совершенно безумная повестка.Я вижу, что все больше и больше французов хотят, чтобы Франция занималась своими внутренними делами, и чтобы не добавляла войну к тем многочисленным проблемам, которые у нее уже есть.– При этом власти Франции продолжают заявлять о планах по военной помощи Украине. Почему же деньги на оружие у Парижа находятся, а на пенсии для своих граждан – нет?– Это хороший вопрос, который себе задают многие французы. За год Франция уже потратила где-то 8,5 миллиарда евро на Украину – и деньгами, и оружием. Это очень большая сумма для одного года. И мы так и не увидели, для чего все это было. Кроме того, деньги эти сильно разворовываются на Украине, которая, как мы знаем, очень коррумпирована. А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее. Народ этого не понимает. Мы видим, что правительство лжет, и что у этого правительства собственный народ не находится в приоритете, у них в приоритете – США. Судя по всему, Макрон и его правительство находятся у власти не для того, чтобы служить французскому народу, а для того, чтобы служить американскому правительству. И это составляет для нас большую проблему.– Получается, что власти страны игнорируют призывы своего народа?– Я не думаю, что эти призывы полностью игнорируются. Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и еще больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет свое влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений. Я считаю, что мы должны говорить об этом еще громче, нужно продолжать пробуждать общественное мнение и дальше. И действительно, все больше людей стали понимать ситуацию. Ведь еще год назад многие французы считали, что это конфликт между хорошими и плохими, где плохие – это русские, а хорошие – украинцы вместе с Зеленским. Год спустя многие поняли, что конфликт начался гораздо раньше, не в 2022 году, что там было много проблем. Раньше во Франции многие даже не знали, что такое Донбасс, и где он находится. Понадобилось время, чтобы люди стали понимать природу этого конфликта, роль в нем американцев, что на самом деле из себя представляет украинское правительство, и то, что неонацисты и батальон "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) – это не фантазии. Чем больше информации об этом распространяется, тем больше у людей появляется понимания ситуации, и больше давления они начинают оказывать на французское правительство. Французы заставляют власти "притормозить", поставлять меньше оружия и денег.– Вам кажется, что Франция не пойдет на поставки истребителей и тяжелых танков Украине?– Конечно, все возможно. Однако, я думаю, что для французского правительства это становится все более сложным вопросом, так как французы, как мы видим по опросам общественного мнения, все больше выступают за переговоры и прекращение поставок оружия Украине. Даже в США опросы показывают, что и среди американского народа появляется больше противников поставок вооружений.Кроме того, из-за нынешней ситуации во Франции с пенсионной реформой и системой здравоохранения правительству будет сложно отправить оружие и деньги Украине. Думаю, что власти замедлят решение этого вопроса, у них просто не будет другого выбора.– И президент Франции Эммануэль Макрон, и глава МИД республики Катрин Колонна недавно заявляли о том, что Запад должен помочь Киеву в контрнаступлении. Что это может означать на практике? И возможно ли, на ваш взгляд, при такой позиции говорить о переговорном процессе?– Я считаю, что у американцев есть план по началу контрнаступления этой весной. Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, они готовы на все. Если французское правительство проинформировано об этом контрнаступлении, которое готовит НАТО этой весной, оно совершенно точно должно отстраниться от него, так как это рискует превратиться в мировую войну.Вместо того, чтобы делать такие заявления, господину Макрону и госпоже Колонна стоило бы быть помудрее и сконцентрироваться на насущных проблемах французов.– Макрон долгое время пытался играть роль посредника между Россией и Украиной. В последнее время от него не слышно ничего об этом. Как вы думаете, мог ли он помочь? И что пошло не так?– Если бы Франция была свободной, если бы она была голлистской, если бы Франция не находилась в подчинении ЕС и НАТО, она могла бы сыграть уравновешивающую роль, роль посредника, я уверен в этом, так как у нас есть дипломатическая традиция, есть исторические связи с Россией, мы всегда умели вести переговоры с разными странами. Но сегодня это невозможно, так как мы подчинены США, мы не можем играть такую роль.После того, как ЕС расширился на Восток в 2004 году, когда в него вошли Польша и прибалтийские страны, гравитационный центр союза сместился в сторону атлантизма, так как мы приняли много атлантистских стран. Например, новый президент Чехии – очень проамерикански настроенный. Франция должна освободиться и от ЕС, и от НАТО, чтобы играть посредническую роль. Я уверен, что только в этом случае Франция могла бы это сделать. Но сегодня она является узником организаций, находящихся на стороне Вашингтона.– То есть вы считаете, что это Соединенные Штаты препятствуют Франции, Макрону играть роль посредника в конфликте?– Да, конечно. Но думаю, что у Макрона нет настоящей воли играть такую роль. Я считаю, что Макрон – комедиант: никогда нельзя понять, что правда, а что нет из того, что он говорит. Сегодня он может сказать одно, а завтра – все с точностью да наоборот. Он несерьезен. Мы это наблюдали также в ходе его турне по Африке: он был совершенно смешон.Так что у Макрона нет воли для этого, а также ему не хватает дипломатической культуры. Кроме того, это человек, который всегда служил американским интересам – экономическим, финансовым и политическим. Поэтому я ничего не жду от него.Я считаю, что у Франции есть для посреднической роли привилегированная позиция – политическая, историческая и географическая, но нынешняя Франция, которая и на Францию-то не похожа, является пешкой Вашингтона, а такое положение мешает ей действовать.– Почему, на ваш взгляд, европейские страны приняли озвученную США позицию "войны до последнего украинца" вместо идеи ведения переговоров?– Потому что Евросоюз – структура, призванная трансформировать страны-члены в маленьких приспешников Соединенных Штатов, и все. ЕС не пытается быть противовесом США, он пытается разрушить государства-члены, их независимость и суверенитет и отдать их Вашингтону.Урсула фон дер Ляйен, которая руководит Еврокомиссией, – человек, тесно связанный с американскими интересами. Вы наверняка видели сообщения о том, что она может возглавить НАТО в 2024 году. Это уже о многом говорит. У ЕС нет своей международной политики, это политика США. Поэтому сегодня Европа – колония американской империи, и эта империя будет использовать Европу для нападения, потому что, если будет мировая война, она будет проходить не на территории Америки, а на нашей территории. И американцы хорошо это знают.– Почему же Европа делает столько всего в ущерб себе, ведь в конечном итоге пострадает именно она?– Хотелось бы это знать, но дело в том, что у нас совершенно иррациональная политика. Люди, которые нами управляют как на уровне ЕС, так и на национальном, не страдают от этой политики. Не они страдают от нынешней экономической ситуации, а простой народ. Они предают свой народ. Нет никакого рационального объяснения этому. То, что происходит – настоящее безумие.Наша политика не направлена на благо народа. ЕС готов даже на самоубийство ради США. Сегодня у нас существует так называемый западный мир, который все больше изолирует себя. Мы не хотим строить будущее рядом с Россией, Китаем, Индией, Бразилией, африканскими странами, которые пытаются стать независимыми, хотя это прекрасный мир, с которым мы должны пытаться сотрудничать. Франция могла бы стать мостом между англо-американским миром и миром БРИКС, но вместо того, чтобы быть мостом, мы выбрали быть американской колонией. Но это не путь к миру.– Европа рвет отношения с Россией, как политические, так и экономические. Хотя статистика показывает, что очень большой процент европейских компаний остался в РФ. Как вы думаете, если бы не политическое давление, остались бы крупные компании в России?– Конечно. Причина, по которой они покинули Россию, исключительно политическая. Концерн Renault мог бы остаться в России, и, я думаю, что он хотел бы там остаться. Для этой компании Россия являлась вторым рынком в мире. Renault многое потерял, уйдя из РФ. И никакого давления со стороны общественного мнения не было. Никто из французов не требовал от Renaultуйти из России.Мы видим, что Auchan и Leroy Merlin остались в России, и во Франции никто не перестал ходить в эти магазины, французы не устраивали им бойкот. Никакого давления со стороны народа не было, давление было исключительно со стороны властей. Так что думаю, если бы политического давления не было бы, все наши компании продолжали бы работать в России, и никто не просил бы их уйти с российского рынка, французам вообще все равно.– По вашей оценке, какое влияние на экономику Европы оказал разрыв экономических отношений с Россией?– Думаю, наибольшее влияние на Европу оказал разрыв энергетических отношений. Это имело катастрофические последствия. Особенно это затронуло Германию, но также немного и Францию. Мы теперь покупаем сниженный природный газ у США, который стоит гораздо дороже российского. И это не может не беспокоить. Дефицит торгового баланса в Франции стал рекордным, историческим. Он увеличился за год вдвое.Кроме того, есть и сильное экологическое влияние, ведь российский газ мы получали по трубопроводу, а американский СПГ мы получаем в танкерах, что очень плохо для экологии и окружающей среды.Ну и, конечно, экономические последствия. Это мы уже проходили, когда ЕС впервые ввел санкции против России в 2014 году. Тогда Россия стала сильнее, а нас эти ограничения, напротив, ослабили. Поэтому мы уже знали, что новые санкции вновь обернутся против нас. Так что мы проиграли как с энергетической, так и экономической точек зрения. По причине выросших цен на энергию многие европейские компании стали перебираться в США. Во Франции многие пекарни и маленькие предприятия стали закрываться, так как они не могут платить такие деньги за электроэнергию. Так что ситуация по истине катастрофическая.– Не займут ли место европейцев на российском рынке Китай и другие страны?– Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом да, Китай придет на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны. Помните, такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией.– Вы наверняка знаете о теории подрыва "Северных потоков", выдвинутой американским журналистом Сеймуром Хершем. Эту версию почти не освещали на Западе, однако была широко растиражирована версия про шестерых проукраинских активистов на небольшой яхте. Как вы относитесь к этим версиям?– Еще до теории, выдвинутой Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы. Ведь еще до войны на Украине США годами боролись с газопроводом "Северный поток", это стало постоянный элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев. Вопрос в том, сделали ли они это в одиночку, или же вместе с Норвегией, как об этом сообщается. И ничего абсурдного в этом нет, ведь Норвегия – конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским. Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого. Я этому не удивляюсь. Но я также не удивлен тому, что западные СМИ об этом почти не говорили. Они предпочитают говорить, что это сделали либо русские, что не имеет никакого смысла, либо проукраинские активисты. Но это несерьезно рассуждать о том, что подрыв мог быть совершен с какой-то маленькой яхты. Ведь чтобы осуществить такую операцию, необходимо иметь большую компетенцию в этом вопросе, нужно быть сильной державой, такой, как США, чтобы провернуть подобное. Думаю, это диверсия с целью снять ответственность с Соединенных Штатов, потому что нельзя ведь испортить им имидж "империи добра". Но я в версию проукраинских активистов не верю, я считаю, что подрыв совершили именно американцы.– Как вы относитесь к тому, что расследование проводят без участия России, с которой даже не делятся информацией о его ходе?– Это просто абсурдно, ведь Россия – собственник этих газопроводов, ее это расследование касается в первую очередь. Не допускать ее к участию – это ненормально. Но об этом западные СМИ не говорят, и люди здесь даже не знают об этом. Я в курсе, потому что меня это интересует, но французы об этом и не слышали. Французские СМИ не сообщают об этом.Но знаете, даже Германию не включили в расследование, оно остается очень закрытым. Если бы они были в себе уверены, то расследование было бы открытым и международным, с участием и России, и Германии, и всех остальных.Поразительно также то, что после откровений Сеймура Херша ни правительство Германии, которое затронуто произошедшим, ни правительство Франции, которое тоже затронуто, не потребовали официальных объяснений от США. Это в очередной раз доказывает степень нашего подчинения Америке. Мы не потребовали объяснений, не выразили протест, не вызвали американского посла – мы не сделали ничего. Мы полностью им подчинены, и я считаю, что это необходимо прекратить.

https://ria.ru/20230313/parizh-1857605993.html

https://ria.ru/20230311/protest-1857234215.html

https://ria.ru/20230127/tanki-1848035531.html

https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858182183.html

https://ria.ru/20230309/signal-1856764705.html

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

https://ria.ru/20230314/otvet-1857900598.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, франция, россия, сша, эммануэль макрон, катрин колонна, евросоюз, нато, северный поток