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Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине

Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине - РИА Новости, 17.03.2023

Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что у США, как он считает, есть план по контрнаступлению на Украине... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T03:22

2023-03-17T03:22

2023-03-17T04:07

франция

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сша

филипп (король бельгии)

эммануэль макрон

риши сунак

нато

в мире

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что у США, как он считает, есть план по контрнаступлению на Украине этой весной. По его словам, если правительство Франции проинформировано об этом "контрнаступлении", оно должно отстраниться от него, так как это рискует превратиться в мировую войну. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил о намерении стран на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление. Глава МИД Франции Катрин Колонна также призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Украине, чтобы не только помочь ей выстоять, но и начать контрнаступление. По ее словам, в настоящий момент Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858348026.html

франция

украина

сша

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франция, украина, сша, филипп (король бельгии), эммануэль макрон, риши сунак, нато, в мире