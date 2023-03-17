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Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине - РИА Новости, 17.03.2023
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03:22 17.03.2023 (обновлено: 04:07 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ssha-1858469840.html
Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине
Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине - РИА Новости, 17.03.2023
Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что у США, как он считает, есть план по контрнаступлению на Украине... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T03:22
2023-03-17T04:07
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что у США, как он считает, есть план по контрнаступлению на Украине этой весной. По его словам, если правительство Франции проинформировано об этом "контрнаступлении", оно должно отстраниться от него, так как это рискует превратиться в мировую войну. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил о намерении стран на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление. Глава МИД Франции Катрин Колонна также призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Украине, чтобы не только помочь ей выстоять, но и начать контрнаступление. По ее словам, в настоящий момент Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
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франция, украина, сша, филипп (король бельгии), эммануэль макрон, риши сунак, нато, в мире
Франция, Украина, США, Филипп (король Бельгии), Эммануэль Макрон, Риши Сунак, НАТО, В мире
Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине

Французский политик Филиппо заявил о плане США по контрнаступлению на Украине этой весной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что у США, как он считает, есть план по контрнаступлению на Украине этой весной.
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"Я считаю, что у американцев есть план по началу контрнаступления (на Украине - ред.) этой весной. Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все", - сказал Филиппо.
По его словам, если правительство Франции проинформировано об этом "контрнаступлении", оно должно отстраниться от него, так как это рискует превратиться в мировую войну.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил о намерении стран на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление. Глава МИД Франции Катрин Колонна также призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Украине, чтобы не только помочь ей выстоять, но и начать контрнаступление. По ее словам, в настоящий момент Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
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ФранцияУкраинаСШАФилипп (король Бельгии)Эммануэль МакронРиши СунакНАТОВ мире
 
 
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