Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США по контрнаступлению на Украине этой весной
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что у США, как он считает, есть план по контрнаступлению на Украине этой весной.
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"Я считаю, что у американцев есть план по началу контрнаступления (на Украине - ред.) этой весной. Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все", - сказал Филиппо.
По его словам, если правительство Франции проинформировано об этом "контрнаступлении", оно должно отстраниться от него, так как это рискует превратиться в мировую войну.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил о намерении стран на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление. Глава МИД Франции Катрин Колонна также призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Украине, чтобы не только помочь ей выстоять, но и начать контрнаступление. По ее словам, в настоящий момент Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах противовоздушной обороны.