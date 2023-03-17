https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858482825.html
ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР
ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2023
ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР
Киевские силовики пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:34
2023-03-17T08:34
2023-03-17T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
кременная
донбасс
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Киевские силовики пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для введения наших подразделений в заблуждение украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, а также оборудуют ложные позиции. На ложных позициях используются макеты бронетехники и артиллерийских систем", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства также отмечает, что украинские военные используют металлические уголковые отражатели для противодействия наземной радиолокационной разведке. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230317/marochko-1858477743.html
https://ria.ru/20230316/vsu-1858452780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, кременная, донбасс, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, Донбасс, Андрей Марочко
ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ оборудуют ложные позиции на Сватовско-Кременском участке фронта
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Киевские силовики пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для введения наших подразделений в заблуждение украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, а также оборудуют ложные позиции. На ложных позициях используются макеты бронетехники и артиллерийских систем", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР
Собеседник агентства также отмечает, что украинские военные используют металлические уголковые отражатели для противодействия наземной радиолокационной разведке.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе
обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России