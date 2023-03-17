https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858482825.html

ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР

ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2023

ВСУ оборудуют ложные позиции, заявили в ЛНР

Киевские силовики пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:34

2023-03-17T08:34

2023-03-17T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

кременная

донбасс

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Киевские силовики пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для введения наших подразделений в заблуждение украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, а также оборудуют ложные позиции. На ложных позициях используются макеты бронетехники и артиллерийских систем", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства также отмечает, что украинские военные используют металлические уголковые отражатели для противодействия наземной радиолокационной разведке. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230317/marochko-1858477743.html

https://ria.ru/20230316/vsu-1858452780.html

луганская народная республика

кременная

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, кременная, донбасс, андрей марочко