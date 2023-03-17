https://ria.ru/20230317/son-1858471197.html

Врач дал рекомендации по улучшению качества сна

Врач дал рекомендации по улучшению качества сна - РИА Новости, 17.03.2023

Врач дал рекомендации по улучшению качества сна

Красное мясо, орехи и курение вечером ухудшают качество сна, при этом благотворное влияние оказывают рыба, творог, овощи, зелень и не очень сладкие фрукты и... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T04:40

2023-03-17T04:40

2023-03-17T06:46

андрей тяжельников

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Красное мясо, орехи и курение вечером ухудшают качество сна, при этом благотворное влияние оказывают рыба, творог, овощи, зелень и не очень сладкие фрукты и ягоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников во Всемирный день сна. По его словам, благотворное влияние на сон оказывает облегченная пища без избытка жиров и специй. Это могут быть отварное нежирное мясо, рыба, творог, яйца, овощи и зелень. Можно включать в вечернее меню не очень сладкие фрукты и ягоды. "Кефир имеет безусловную пользу. Он является источником кальция, который хорошо усваивается в вечернее время, ферментов, витаминов: А, В, С. Поэтому, если у человека нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости, то это хороший способ снять симптомы голода и альтернатива желанию съесть что-то менее полезное на ночь. Важно, чтобы напиток был хорошего качества", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230315/sonnyy_paralich-1858138296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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андрей тяжельников