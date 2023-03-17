https://ria.ru/20230317/snegovik-1858718096.html

В Приморье краснокнижная амурская тигрица "слепила" снеговика

В Приморье краснокнижная амурская тигрица "слепила" снеговика - РИА Новости, 17.03.2023

В Приморье краснокнижная амурская тигрица "слепила" снеговика

Сотрудники Приморского сафари-парка запечатлели на видео, как тигрица Влада — "дочка" знаменитого тигра Амура — "слепила" снеговика из мартовского снега,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T21:18

2023-03-17T21:18

2023-03-17T21:58

хорошие новости

сергей арамилев

дмитрий мезенцев

амурская область

хабаровский край

россия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858717727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7d7a9ec35143e87b4e7ea9f9b320f48.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники Приморского сафари-парка запечатлели на видео, как тигрица Влада — "дочка" знаменитого тигра Амура — "слепила" снеговика из мартовского снега, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мезенцев.На кадрах видно, как молодая тигрица вначале сидит возле большого снежного кома. Обхватив лапами, хищница начала катать его по земле. Затем она попыталась подкинуть ком вверх, но ей это не удалось. После этого тигрица, как уточнили в сафари-парке, "продолжила "лепить" снежную бабу": температура была плюсовой, а снег — влажным. Видео разошлось по соцсетям.Мезенцев уточнил, что Влада и Амба — тигрята из второго выводка знаменитого тигра Амура и тигрицы Уссури в Приморском сафари-парке. По его словам, два котенка родились в конце мая 2021 года и стали вторым по счету потомством у пары.Как пояснил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, этот краснокнижный хищник может "слепить" основание снеговика, для него этот процесс — не только игра, но и оттачивание охотничьих навыков."Природой заложено точить когти, ведь они — оружие тигра, которое всегда должно быть острым. Эта игра важна для отработки навыков охоты", — подчеркнул эксперт.По словам Арамилева, повадки хищников не отличаются от поведения домашних питомцев семейства кошачьих. "Домашняя кошка, играя с шерстяным клубком, тоже встает на лапы, подкидывая его и выпуская когти. Кот играет с клубком, тигренок — со снежным комом тогда, когда им не с кем отработать приемы охоты. И когда такие животные видят предмет, подходящий для атаки, то с радостью его атакуют. К тому же, "клубок" снега для тигренка приятен: когда когти проникают в снег, это не причиняет боль лапам", — отметил он.Арамилев также уточнил, что тигренок изначально не скатывал маленький комок снега. Скорее всего, он упал с дерева, и только потом хищник из него смог скатать снежный шар внушительных размеров.В прошлое воскресенье регион накрыл снежный циклон. Во многих районах прошел сильный мокрый снег. Месячная норма осадков была превышена во Владивостоке и в других населенных пунктах региона: зафиксировано выпадение 20-30 сантиметров снега, в Дальнегорском городском округе — до 50 сантиметров.О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20221228/primore-1841796698.html

https://ria.ru/20230203/tigritsa-1849573334.html

https://ria.ru/20230128/tigritsa-1848096883.html

амурская область

хабаровский край

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Молодая тигрица Влада слепила снежную бабу Молодая тигрица Влада слепила снежную бабу 2023-03-17T21:18 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей арамилев, дмитрий мезенцев, амурская область, хабаровский край, россия, приморский край