https://ria.ru/20230317/skif-1858475627.html
В России приступили к созданию станции "Микрофокус" для синхротрона СКИФ
В России приступили к созданию станции "Микрофокус" для синхротрона СКИФ - РИА Новости, 17.03.2023
В России приступили к созданию станции "Микрофокус" для синхротрона СКИФ
Ученые Томского политехнического университета с партнерами завершили первый этап работ по созданию станции для исследования микрообъектов "меганаучной" на... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:52
2023-03-17T06:52
2023-03-17T06:52
наука
россия
кольцово
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета с партнерами завершили первый этап работ по созданию станции для исследования микрообъектов "меганаучной" на установке Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), сообщает в пятницу ТПУ. Станция "Микрофокус" — первая во внутренней нумерации проекта и третья по очередности запуска в производство станция СКИФ. Благодаря продвинутой системе фокусировки рентгеновского пучка она позволит исследовать микрообъекты размером до 200 нанометров, а ее специализацией станет рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями. Общий вес будущей установки — более 120 тонн, ее стоимость оценивается в более чем 1 миллиард рублей. "На данный момент мы завершили этап эскизного проектирования будущей станции, включая создание 3D-модели установки со всем научным оборудованием, ограничительными конструкциями и инженерными сетями. Следующим этапом станет разработка конструкторской документации и конструирование каждого из элементов станции, а также разработка управляющего программного обеспечения", - рассказал директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Алексей Гоголев. Работой по созданию станции в коллаборации занимается группа научно-образовательного центра перспективных исследований Томского политеха, Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Института физики микроструктур РАН и Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения РАН. Томский политехнический университет выступает в роли интегратора. СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН. СКИФ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 метров. Изначально его стоимость составляла 37,2 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов на сегодняшний день она увеличились до 47,3 миллиарда. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для СКИФа – Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. Запуск СКИФа даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. Основная стройка объектов "меганаучной" установки развернется в текущем году в наукограде Кольцово под Новосибирском.
https://ria.ru/20221025/uskoritel-1826606213.html
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россия, кольцово, российская академия наук, томский политехнический университет
Наука, Россия, Кольцово, Российская академия наук, Томский политехнический университет
В России приступили к созданию станции "Микрофокус" для синхротрона СКИФ
Ученые в Томске приступили к созданию станции "Микрофокус" для сибирского синхротрона СКИФ
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета с партнерами завершили первый этап работ по созданию станции для исследования микрообъектов "меганаучной" на установке Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), сообщает в пятницу ТПУ.
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"Томский политехнический университет совместно с партнерами завершил первый этап работ по созданию одной из станций Сибирского кольцевого источника фотонов - станции "Микрофокус". До ноября 2023 года ученые будут работать над конструированием системы. Их планируется завершить летом 2024 года, чтобы к концу 2024 года завершить монтажные и пуско-наладочные работы в экспериментальном зале СКИФ", - говорится в сообщении.
Станция "Микрофокус" — первая во внутренней нумерации проекта и третья по очередности запуска в производство станция СКИФ. Благодаря продвинутой системе фокусировки рентгеновского пучка она позволит исследовать микрообъекты размером до 200 нанометров, а ее специализацией станет рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями. Общий вес будущей установки — более 120 тонн, ее стоимость оценивается в более чем 1 миллиард рублей.
"На данный момент мы завершили этап эскизного проектирования будущей станции, включая создание 3D-модели установки со всем научным оборудованием, ограничительными конструкциями и инженерными сетями. Следующим этапом станет разработка конструкторской документации и конструирование каждого из элементов станции, а также разработка управляющего программного обеспечения", - рассказал директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Алексей Гоголев.
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Работой по созданию станции в коллаборации занимается группа научно-образовательного центра перспективных исследований Томского политеха, Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Института физики микроструктур РАН
и Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения РАН. Томский политехнический университет выступает в роли интегратора.
СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН. СКИФ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 метров. Изначально его стоимость составляла 37,2 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов на сегодняшний день она увеличились до 47,3 миллиарда. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для СКИФа – Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.
Запуск СКИФа даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. Основная стройка объектов "меганаучной" установки развернется в текущем году в наукограде Кольцово
под Новосибирском.
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