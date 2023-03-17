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Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием - РИА Новости, 17.03.2023
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11:43 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/si-1858536111.html
Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием
Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием - РИА Новости, 17.03.2023
Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием
Визит Си Цзиньпина в Россию после переизбрания является большим событием для двусторонних отношений, в РФ он будет обсуждать как экономический блок связей, так... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:43
2023-03-17T11:43
россия
китай
пекин
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Визит Си Цзиньпина в Россию после переизбрания является большим событием для двусторонних отношений, в РФ он будет обсуждать как экономический блок связей, так и международную повестку и украинский кризис, считает заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Сергей Уянаев. Обмен визитами на высшем уровне между Россией и Китаем носит регулярный характер, это было особенно характерно в допандемийный период, однако лидеры имели возможность проводить встречи и на полях крупных международных форумов. "Визит председателя КНР, который на сессии (10 марта - ред.) Всекитайского собрания народных представителей был переизбран на очередной срок, это большое событие в двусторонних отношениях. В ходе переговоров ожидается традиционная сверка часов по насыщенной двусторонней повестке взаимодействия. Имею в виду экономический блок и научно-технический, а также гуманитарное сотрудничество", - сказал востоковед в комментарии РИА Новости. По его словам, президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин могут обсудить и вопросы глобальной и региональной политики - речь идет о "совместном противодействии вызовам Запада", политике изоляции России и политике сдерживания Китая. "Когда я говорю о вызовах, связанных с международной обстановкой, я имею в виду в том числе и украинский кризис. Недавно, как известно, руководство КНР опубликовало свою инициативу, изложило принципы своего видения по урегулированию украинского кризиса", - отметил эксперт. Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Визит председателя КНР в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он отметил, что переговоры в России еще больше укрепят взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857449385.html
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россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием

Замдиректора Института Китая Уянаев назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Визит Си Цзиньпина в Россию после переизбрания является большим событием для двусторонних отношений, в РФ он будет обсуждать как экономический блок связей, так и международную повестку и украинский кризис, считает заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Сергей Уянаев.
Обмен визитами на высшем уровне между Россией и Китаем носит регулярный характер, это было особенно характерно в допандемийный период, однако лидеры имели возможность проводить встречи и на полях крупных международных форумов.
"Визит председателя КНР, который на сессии (10 марта - ред.) Всекитайского собрания народных представителей был переизбран на очередной срок, это большое событие в двусторонних отношениях. В ходе переговоров ожидается традиционная сверка часов по насыщенной двусторонней повестке взаимодействия. Имею в виду экономический блок и научно-технический, а также гуманитарное сотрудничество", - сказал востоковед в комментарии РИА Новости.
По его словам, президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин могут обсудить и вопросы глобальной и региональной политики - речь идет о "совместном противодействии вызовам Запада", политике изоляции России и политике сдерживания Китая. "Когда я говорю о вызовах, связанных с международной обстановкой, я имею в виду в том числе и украинский кризис. Недавно, как известно, руководство КНР опубликовало свою инициативу, изложило принципы своего видения по урегулированию украинского кризиса", - отметил эксперт.
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Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Визит председателя КНР в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он отметил, что переговоры в России еще больше укрепят взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой.
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