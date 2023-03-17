https://ria.ru/20230317/si-1858536111.html

Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием

Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием - РИА Новости, 17.03.2023

Востоковед назвал визит Си Цзиньпина в Россию большим событием

Визит Си Цзиньпина в Россию после переизбрания является большим событием для двусторонних отношений, в РФ он будет обсуждать как экономический блок связей, так... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:43

2023-03-17T11:43

2023-03-17T11:43

россия

китай

пекин

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Визит Си Цзиньпина в Россию после переизбрания является большим событием для двусторонних отношений, в РФ он будет обсуждать как экономический блок связей, так и международную повестку и украинский кризис, считает заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Сергей Уянаев. Обмен визитами на высшем уровне между Россией и Китаем носит регулярный характер, это было особенно характерно в допандемийный период, однако лидеры имели возможность проводить встречи и на полях крупных международных форумов. "Визит председателя КНР, который на сессии (10 марта - ред.) Всекитайского собрания народных представителей был переизбран на очередной срок, это большое событие в двусторонних отношениях. В ходе переговоров ожидается традиционная сверка часов по насыщенной двусторонней повестке взаимодействия. Имею в виду экономический блок и научно-технический, а также гуманитарное сотрудничество", - сказал востоковед в комментарии РИА Новости. По его словам, президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин могут обсудить и вопросы глобальной и региональной политики - речь идет о "совместном противодействии вызовам Запада", политике изоляции России и политике сдерживания Китая. "Когда я говорю о вызовах, связанных с международной обстановкой, я имею в виду в том числе и украинский кризис. Недавно, как известно, руководство КНР опубликовало свою инициативу, изложило принципы своего видения по урегулированию украинского кризиса", - отметил эксперт. Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Визит председателя КНР в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он отметил, что переговоры в России еще больше укрепят взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой.

https://ria.ru/20230313/kitay-1857449385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, в мире