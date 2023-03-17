https://ria.ru/20230317/si-1858520927.html

Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию

Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию - РИА Новости, 17.03.2023

Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с государственным визитом 20 марта, посетит Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:04

2023-03-17T11:04

2023-03-17T11:11

си цзиньпин

москва

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с государственным визитом 20 марта, посетит Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Китая побывает в России 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.Отвечая на вопрос, посетит ли председатель КНР только столицу или помимо нее еще какой-то российский город, Песков сказал: "Москву".В Пекине ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

https://ria.ru/20230317/energetika-1858483468.html

москва

россия

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин, москва, россия, китай, дмитрий песков