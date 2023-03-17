https://ria.ru/20230317/si-1858520927.html
Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию
Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию - РИА Новости, 17.03.2023
Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с государственным визитом 20 марта, посетит Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:04
2023-03-17T11:04
2023-03-17T11:11
си цзиньпин
москва
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с государственным визитом 20 марта, посетит Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Китая побывает в России 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.Отвечая на вопрос, посетит ли председатель КНР только столицу или помимо нее еще какой-то российский город, Песков сказал: "Москву".В Пекине ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230317/energetika-1858483468.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, москва, россия, китай, дмитрий песков
Си Цзиньпин, Москва, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию
Песков: Си Цзиньпин посетит Москву во время государственного визита в Россию