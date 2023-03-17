https://ria.ru/20230317/si-1858502721.html

МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта

МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта - РИА Новости, 17.03.2023

МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта

Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, заявил... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:17

2023-03-17T10:17

2023-03-17T10:41

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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля."Предстоящий государственный визит председателя Си Цзиньпина в Россию станет визитом дружбы, который еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Китаем и Россией", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что визит также укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.По словам дипломата, Си Цзиньпин в ходе визита в Россию проведет с президентом Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ван Вэньбинь отметил, что визит также поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая углубление сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также ЕАЭС.

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, си цзиньпин, политика, москва