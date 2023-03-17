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МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта - РИА Новости, 17.03.2023
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта
Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, заявил... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:17
2023-03-17T10:17
2023-03-17T10:41
китай
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си цзиньпин
политика
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля."Предстоящий государственный визит председателя Си Цзиньпина в Россию станет визитом дружбы, который еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Китаем и Россией", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что визит также укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.По словам дипломата, Си Цзиньпин в ходе визита в Россию проведет с президентом Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ван Вэньбинь отметил, что визит также поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая углубление сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также ЕАЭС.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, си цзиньпин, политика, москва
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Политика, Москва
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта
МИД Китая: визит Си Цзиньпина в Москву придаст новый импульс развитию отношений с Россией
ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина
, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Предстоящий государственный визит председателя Си Цзиньпина в Россию станет визитом дружбы, который еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Китаем и Россией", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что визит также укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.
По словам дипломата, Си Цзиньпин в ходе визита в Россию проведет с президентом Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ван Вэньбинь отметил, что визит также поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая углубление сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также ЕАЭС.
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