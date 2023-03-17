https://ria.ru/20230317/si-1858497975.html

Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом

Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом - РИА Новости, 17.03.2023

Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:03

2023-03-17T10:03

2023-03-17T10:31

си цзиньпин

россия

китай

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.Во время визита также запланирован обмен мнениями по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Также саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина и укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.В МИД КНР также подчеркнули, что Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.Последний раз Путин и Си Цзиньпин проводили переговоры в формате видеоконференции в декабре прошлого года. Тогда российский лидер пригласил своего китайского коллегу в Москву. По словам Путина, визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

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россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин, россия, китай