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Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом
Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом - РИА Новости, 17.03.2023
Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:03
2023-03-17T10:03
2023-03-17T10:31
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.Во время визита также запланирован обмен мнениями по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Также саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина и укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.В МИД КНР также подчеркнули, что Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.Последний раз Путин и Си Цзиньпин проводили переговоры в формате видеоконференции в декабре прошлого года. Тогда российский лидер пригласил своего китайского коллегу в Москву. По словам Путина, визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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си цзиньпин, россия, китай
Си Цзиньпин, Россия, Китай
Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля
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"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", — уточняется в сообщении.
Во время визита также запланирован обмен мнениями по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.
По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Также саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина и укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.
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В МИД КНР также подчеркнули, что Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.
Последний раз Путин и Си Цзиньпин проводили переговоры в формате видеоконференции в декабре прошлого года. Тогда российский лидер пригласил своего китайского коллегу в Москву.
По словам Путина, визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
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