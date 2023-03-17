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Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях санкций - РИА Новости, 17.03.2023
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02:40 17.03.2023 (обновлено: 11:31 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858468720.html
Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях санкций
Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях санкций - РИА Новости, 17.03.2023
Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях санкций
Санкции Запада мало повлияли на повседневную жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из сложных ситуаций, такое мнение в статье для Wedge... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:40
2023-03-17T11:31
в мире
россия
япония
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Санкции Запада мало повлияли на повседневную жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из сложных ситуаций, такое мнение в статье для Wedge Infinity выразил профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.Автор обратил внимание на выступление работающей в России журналистки Асуки Токуямы в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ, которая заявила, что "русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций".""Да, это так!" — подумал я. И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом", - признал профессор.По его словам, западные санкции затруднили для россиян получение услуг, которыми они пользовались раньше. "Но русские по-прежнему остаются "гениями обходных путей" и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России", - указал Хаттори. Кроме того, российские власти очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций существенно не пострадала, и этот факт нельзя упускать из виду, отметил он.В Японии, по словам профессора, считают, что из-за санкций Россия должна страдать от товарного дефицита и высоких цен, но это совсем не так. "Если уровень потребительских цен в декабре 2021 года взять за 100, то последний показатель в феврале 2023 года составляет 113,4. Из них продовольственные товары — 112,6, непродовольственные товары — 112,8 и услуги −115,2. Это совсем небольшой рост", - подсчитал Хаттори.В Японии, напомнил он, недавно появились жалобы на то, что в стране сильно дорожают яйца, поэтому японцев "буквально шокирует", что в условиях украинского конфликта цены на яйца в России падали.Вместе с тем в феврале 2022 по сравнению с декабрем 2021-го резко подскочил индекс цен на бытовую технику — до 130, но к февралю этого года индекс непродовольственных цен вернулся к показателю 110−112. При этом обращает на себя внимание необычайная стабильность цен на топливо, добавил профессор.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856982088.html
https://ria.ru/20230314/prozorov-1857530239.html
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в мире, россия, япония, украина, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Япония, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях санкций

Профессор Хаттори: гениальность россиян позволила снизить влияние западных санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПокупатели на кассах самообслуживания в супермаркете
Покупатели на кассах самообслуживания в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Покупатели на кассах самообслуживания в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Санкции Запада мало повлияли на повседневную жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из сложных ситуаций, такое мнение в статье для Wedge Infinity выразил профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.
Автор обратил внимание на выступление работающей в России журналистки Асуки Токуямы в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ, которая заявила, что "русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций".
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""Да, это так!" — подумал я. И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом", - признал профессор.
По его словам, западные санкции затруднили для россиян получение услуг, которыми они пользовались раньше. "Но русские по-прежнему остаются "гениями обходных путей" и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России", - указал Хаттори. Кроме того, российские власти очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций существенно не пострадала, и этот факт нельзя упускать из виду, отметил он.
В Японии, по словам профессора, считают, что из-за санкций Россия должна страдать от товарного дефицита и высоких цен, но это совсем не так. "Если уровень потребительских цен в декабре 2021 года взять за 100, то последний показатель в феврале 2023 года составляет 113,4. Из них продовольственные товары — 112,6, непродовольственные товары — 112,8 и услуги −115,2. Это совсем небольшой рост", - подсчитал Хаттори.
В Японии, напомнил он, недавно появились жалобы на то, что в стране сильно дорожают яйца, поэтому японцев "буквально шокирует", что в условиях украинского конфликта цены на яйца в России падали.
Вместе с тем в феврале 2022 по сравнению с декабрем 2021-го резко подскочил индекс цен на бытовую технику — до 130, но к февралю этого года индекс непродовольственных цен вернулся к показателю 110−112. При этом обращает на себя внимание необычайная стабильность цен на топливо, добавил профессор.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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