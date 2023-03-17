https://ria.ru/20230317/rynok-1858476221.html
Во Франции спрогнозировали, кто займет место европейцев на российском рынке
Во Франции спрогнозировали, кто займет место европейцев на российском рынке - РИА Новости, 17.03.2023
Во Франции спрогнозировали, кто займет место европейцев на российском рынке
Место европейцев на российском рынке могут занять Китай и даже США, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:04
2023-03-17T07:04
2023-03-17T07:04
россия
китай
сша
владимир путин
анастасия иванова
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Место европейцев на российском рынке могут занять Китай и даже США, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. "Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны. Помните, такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией", - сказал Филиппо, говоря о том, кто может заменить европейцев на российском рынке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
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россия, китай, сша, владимир путин, анастасия иванова
Россия, Китай, США, Владимир Путин, Анастасия Иванова
Во Франции спрогнозировали, кто займет место европейцев на российском рынке
Французский политик Филиппо: место европейцев на российском рынке могут занять КНР и США