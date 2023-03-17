https://ria.ru/20230317/rezervy-1858636722.html

Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей

Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей - РИА Новости, 17.03.2023

Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом: здесь я ничем помочь не могу. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:13

2023-03-17T16:13

2023-03-17T23:05

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом: здесь я ничем помочь не могу.Корреспондент агентства Блумберг в ходе пресс-конференции отметила со ссылкой на зарубежных регуляторов, что они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые попали под санкции. По ее словам, регуляторы говорят, что нашли гораздо меньше и цифры очень маленькие. Журналист спросила, может ли такое быть, что у России нет такого количества арестованных резервов и ЦБ как-то все спрятал. "Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", — отреагировала Набиуллина.Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Российской Федерации целый ряд санкций. Минфин США еще в конце июня 2022 года заявил, что заморожены российские валютные активы на 330 миллиардов долларов, в том числе на 300 миллиардов — активы Центрального банка. Это соответствует примерно половине золотовалютных резервов России.Между тем по состоянию на февраль 2023 года власти Евросоюза располагали достоверными данными о замораживании российских активов только на 36,4 миллиарда долларов, тогда как их общая сумма на счетах в ЕС оценивалась в 258 миллиардов, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на документы.

https://ria.ru/20220906/minfin-1814833527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии