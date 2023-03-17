https://ria.ru/20230317/rezervy-1858636722.html
Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей
Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей - РИА Новости, 17.03.2023
Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей
Глава Банка России Эльвира Набиуллина о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом: здесь я ничем помочь не могу. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:13
2023-03-17T16:13
2023-03-17T23:05
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643680_0:132:1863:1180_1920x0_80_0_0_9bcce20a4d7179e9f1751bcf7074bb18.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом: здесь я ничем помочь не могу.Корреспондент агентства Блумберг в ходе пресс-конференции отметила со ссылкой на зарубежных регуляторов, что они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые попали под санкции. По ее словам, регуляторы говорят, что нашли гораздо меньше и цифры очень маленькие. Журналист спросила, может ли такое быть, что у России нет такого количества арестованных резервов и ЦБ как-то все спрятал. "Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", — отреагировала Набиуллина.Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Российской Федерации целый ряд санкций. Минфин США еще в конце июня 2022 года заявил, что заморожены российские валютные активы на 330 миллиардов долларов, в том числе на 300 миллиардов — активы Центрального банка. Это соответствует примерно половине золотовалютных резервов России.Между тем по состоянию на февраль 2023 года власти Евросоюза располагали достоверными данными о замораживании российских активов только на 36,4 миллиарда долларов, тогда как их общая сумма на счетах в ЕС оценивалась в 258 миллиардов, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на документы.
https://ria.ru/20220906/minfin-1814833527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643680_79:0:1760:1261_1920x0_80_0_0_827cdf1a18b6ce384aa75ce647f6d8db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей
Набиуллина заявила, что ничем не может помочь в поисках российских резервов за границей
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом: здесь я ничем помочь не могу.
Корреспондент агентства Блумберг в ходе пресс-конференции отметила со ссылкой на зарубежных регуляторов, что они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые попали под санкции. По ее словам, регуляторы говорят, что нашли гораздо меньше и цифры очень маленькие. Журналист спросила, может ли такое быть, что у России
нет такого количества арестованных резервов и ЦБ
как-то все спрятал.
"Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", — отреагировала Набиуллина.
Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Российской Федерации целый ряд санкций. Минфин США еще в конце июня 2022 года заявил, что заморожены российские валютные активы на 330 миллиардов долларов, в том числе на 300 миллиардов — активы Центрального банка. Это соответствует примерно половине золотовалютных резервов России.
Между тем по состоянию на февраль 2023 года власти Евросоюза располагали достоверными данными о замораживании российских активов только на 36,4 миллиарда долларов, тогда как их общая сумма на счетах в ЕС оценивалась в 258 миллиардов, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на документы.
В Минфине назвали глобальную задачу России