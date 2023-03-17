https://ria.ru/20230317/religiya-1858645481.html

Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря

Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря - РИА Новости, 17.03.2023

Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря

Архитектурные памятники Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге (Ленинградская область) находятся под угрозой повреждения из-за подтопления весенними... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:33

2023-03-17T16:33

2023-03-17T18:01

религия

общество

ленинградская область

старая ладога

волхов

александр невский

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Архитектурные памятники Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге (Ленинградская область) находятся под угрозой повреждения из-за подтопления весенними осадками, рассказал РИА Новости настоятель монастыря игумен Филарет (Пряшников). Он сообщил, что в числе подтопленных объектов – исторические ворота Староладожского Никольского мужского монастыря, возведенные в 1693 году. Размыт также цоколь церкви Рождества Иоанна Предтечи 1695 года. Монастырская роспись, по его словам, не пострадала. Работа по ликвидации последствий, добавил он, ведется пока только силами братии монастыря: "лишней техники и средств нам не надо: у нас всего хватает, есть помпа, мы все это выкачиваем и смотрим по необходимости". Однако проблема, возникающая весной при выпадении осадков ежегодно, заключается в пагубном влиянии воды на древнюю кирпичную кладку монастырских строений. "Укрепления сам объект не требует, но мы думаем, что нужно будет в этом году провести работы: мы согласуем с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области установку дренажной системы, чтобы можно было своевременно удалять воду от ворот", – сказал игумен Филарет. Монастырь, рассказал он, обратился к комитету с просьбой организовать выездную комиссию. "Комитет всегда следит за нашей деятельностью и реагирует вовремя на наши запросы. мы попросили оценить состояние памятника и ущерб, который был нанесен объекту. Как комиссия приедет – они дадут решение, они должны будут дать рекомендации и принять решение, чтобы такой ситуации не повторялось", – заключил игумен монастыря. Дата создания Староладожского монастыря на левом берегу реки Волхов неизвестна, но, согласно информации на его сайте, первые упоминания об обители встречаются в летописных книгах уже в конце XV века. Известно предание о том, что он был основан в конце XIII века в память победоносного сражения святого благоверного князя Александра Невского со шведами в устье Ижоры в 1240 году. Соборный храм, первоначально построенный в XIII веке и ставший монастырским, был освящен во имя святителя Николая Чудотворца. Староладожский Никольский монастырь – памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. В 2021 году в Староладожский монастырь были принесены мощи святого благоверного князя Александра Невского. Монастырь был частью "исторического" маршрута благословленных патриархом Московским и всея Руси Кириллом крестных ходов с мощами святого: этот маршрут повторил путь перемещения святых мощей, когда они по решению императора Петра I в 1723 году были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, а также затронул места жизни и деяний князя.

https://ria.ru/20230206/nauka-1849268049.html

https://ria.ru/20221207/ladoga-1836852110.html

ленинградская область

старая ладога

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общество, ленинградская область, старая ладога, волхов, александр невский