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Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря - РИА Новости, 17.03.2023
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Религия
 
16:33 17.03.2023 (обновлено: 18:01 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/religiya-1858645481.html
Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря
Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря - РИА Новости, 17.03.2023
Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря
Архитектурные памятники Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге (Ленинградская область) находятся под угрозой повреждения из-за подтопления весенними... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:33
2023-03-17T18:01
религия
общество
ленинградская область
старая ладога
волхов
александр невский
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Архитектурные памятники Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге (Ленинградская область) находятся под угрозой повреждения из-за подтопления весенними осадками, рассказал РИА Новости настоятель монастыря игумен Филарет (Пряшников). Он сообщил, что в числе подтопленных объектов – исторические ворота Староладожского Никольского мужского монастыря, возведенные в 1693 году. Размыт также цоколь церкви Рождества Иоанна Предтечи 1695 года. Монастырская роспись, по его словам, не пострадала. Работа по ликвидации последствий, добавил он, ведется пока только силами братии монастыря: "лишней техники и средств нам не надо: у нас всего хватает, есть помпа, мы все это выкачиваем и смотрим по необходимости". Однако проблема, возникающая весной при выпадении осадков ежегодно, заключается в пагубном влиянии воды на древнюю кирпичную кладку монастырских строений. "Укрепления сам объект не требует, но мы думаем, что нужно будет в этом году провести работы: мы согласуем с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области установку дренажной системы, чтобы можно было своевременно удалять воду от ворот", – сказал игумен Филарет. Монастырь, рассказал он, обратился к комитету с просьбой организовать выездную комиссию. "Комитет всегда следит за нашей деятельностью и реагирует вовремя на наши запросы. мы попросили оценить состояние памятника и ущерб, который был нанесен объекту. Как комиссия приедет – они дадут решение, они должны будут дать рекомендации и принять решение, чтобы такой ситуации не повторялось", – заключил игумен монастыря. Дата создания Староладожского монастыря на левом берегу реки Волхов неизвестна, но, согласно информации на его сайте, первые упоминания об обители встречаются в летописных книгах уже в конце XV века. Известно предание о том, что он был основан в конце XIII века в память победоносного сражения святого благоверного князя Александра Невского со шведами в устье Ижоры в 1240 году. Соборный храм, первоначально построенный в XIII веке и ставший монастырским, был освящен во имя святителя Николая Чудотворца. Староладожский Никольский монастырь – памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. В 2021 году в Староладожский монастырь были принесены мощи святого благоверного князя Александра Невского. Монастырь был частью "исторического" маршрута благословленных патриархом Московским и всея Руси Кириллом крестных ходов с мощами святого: этот маршрут повторил путь перемещения святых мощей, когда они по решению императора Петра I в 1723 году были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, а также затронул места жизни и деяний князя.
https://ria.ru/20230206/nauka-1849268049.html
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ленинградская область
старая ладога
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общество, ленинградская область, старая ладога, волхов, александр невский
Религия, Общество, Ленинградская область, Старая Ладога, Волхов, Александр Невский

Игумен рассказал об угрозе повреждения памятников Староладожского монастыря

© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырьПодтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
Подтопление Староладожского Никольского мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырь
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Архитектурные памятники Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге (Ленинградская область) находятся под угрозой повреждения из-за подтопления весенними осадками, рассказал РИА Новости настоятель монастыря игумен Филарет (Пряшников).
Он сообщил, что в числе подтопленных объектов – исторические ворота Староладожского Никольского мужского монастыря, возведенные в 1693 году. Размыт также цоколь церкви Рождества Иоанна Предтечи 1695 года.
«
"Были затоплены центральные ворота паводком, который собрался с проезжей части. Мы ведем работу уже второй день для того, чтобы отвести воду от ворот, которые тоже являются памятником архитектуры. Мы не первый год боремся с этим, потому что там очень неудобная проезжая часть: весь снег, вся вода, который собирается на проезжей части, идет под монастырь. Нет ни дренажа, ни канав: каждый год нас топит, когда много снега и осадков", – сообщил игумен.
Монастырская роспись, по его словам, не пострадала. Работа по ликвидации последствий, добавил он, ведется пока только силами братии монастыря: "лишней техники и средств нам не надо: у нас всего хватает, есть помпа, мы все это выкачиваем и смотрим по необходимости". Однако проблема, возникающая весной при выпадении осадков ежегодно, заключается в пагубном влиянии воды на древнюю кирпичную кладку монастырских строений.
© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырьПодтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
Подтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
Подтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырь
1 из 2
© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырьПодтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
Подтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
Подтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырь
2 из 2
Подтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырь
1 из 2
Подтопление Староладожского Никольского мужского монастыря
© Фото : Староладожский Никольский мужской монастырь
2 из 2
"Укрепления сам объект не требует, но мы думаем, что нужно будет в этом году провести работы: мы согласуем с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области установку дренажной системы, чтобы можно было своевременно удалять воду от ворот", – сказал игумен Филарет.
Монастырь, рассказал он, обратился к комитету с просьбой организовать выездную комиссию. "Комитет всегда следит за нашей деятельностью и реагирует вовремя на наши запросы. мы попросили оценить состояние памятника и ущерб, который был нанесен объекту. Как комиссия приедет – они дадут решение, они должны будут дать рекомендации и принять решение, чтобы такой ситуации не повторялось", – заключил игумен монастыря.
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6 февраля, 09:00
Дата создания Староладожского монастыря на левом берегу реки Волхов неизвестна, но, согласно информации на его сайте, первые упоминания об обители встречаются в летописных книгах уже в конце XV века. Известно предание о том, что он был основан в конце XIII века в память победоносного сражения святого благоверного князя Александра Невского со шведами в устье Ижоры в 1240 году. Соборный храм, первоначально построенный в XIII веке и ставший монастырским, был освящен во имя святителя Николая Чудотворца. Староладожский Никольский монастырь – памятник градостроительства и архитектуры федерального значения.
В 2021 году в Староладожский монастырь были принесены мощи святого благоверного князя Александра Невского. Монастырь был частью "исторического" маршрута благословленных патриархом Московским и всея Руси Кириллом крестных ходов с мощами святого: этот маршрут повторил путь перемещения святых мощей, когда они по решению императора Петра I в 1723 году были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, а также затронул места жизни и деяний князя.
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