https://ria.ru/20230317/putin-1858545354.html

Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.03.2023

Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:05

2023-03-17T12:05

2023-03-17T12:05

россия

владимир путин

вциом

общество

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% респондентов, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,7%. В то же время деятельность Путина одобряют 76% опрошенных, а деятельность Мишустина - 54%. Деятельность правительства одобряют 51,7%. Участники опроса рассказали и о том, за какие партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрали "Единая Россия" (39,5%), КПРФ (10,6%) и ЛДПР (8,4%). Еще 9,2% готовы проголосовать за непарламентские партии, а 10% признались, что не стали бы участвовать в выборах. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с декабря 2022 года по февраль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230315/otvet-1858157069.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, вциом, общество, политика