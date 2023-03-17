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Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.03.2023
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12:05 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/putin-1858545354.html
Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.03.2023
Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:05
2023-03-17T12:05
россия
владимир путин
вциом
общество
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% респондентов, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,7%. В то же время деятельность Путина одобряют 76% опрошенных, а деятельность Мишустина - 54%. Деятельность правительства одобряют 51,7%. Участники опроса рассказали и о том, за какие партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрали "Единая Россия" (39,5%), КПРФ (10,6%) и ЛДПР (8,4%). Еще 9,2% готовы проголосовать за непарламентские партии, а 10% признались, что не стали бы участвовать в выборах. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с декабря 2022 года по февраль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, владимир путин, вциом, общество, политика
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Общество, Политика
Путину доверяют около 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,7 процента россиян, одобряют его деятельность 76 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% респондентов, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,7%. В то же время деятельность Путина одобряют 76% опрошенных, а деятельность Мишустина - 54%. Деятельность правительства одобряют 51,7%.
Участники опроса рассказали и о том, за какие партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрали "Единая Россия" (39,5%), КПРФ (10,6%) и ЛДПР (8,4%). Еще 9,2% готовы проголосовать за непарламентские партии, а 10% признались, что не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с декабря 2022 года по февраль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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"Посмотрел им в глаза". Разведчик рассказал о резком ответе Путина Западу
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