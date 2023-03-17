https://ria.ru/20230317/puteshestviya-1858366989.html

Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом"

Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом" - РИА Новости, 17.03.2023

Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом"

Определены самые востребованные направления для путешествующих регулярными рейсами "Аэрофлота", сообщает Туту. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T07:04

2023-03-17T07:04

2023-03-17T08:04

туризм

туризм

новости - туризм

москва

аэрофлот

санкт-петербург

калининград

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766049804_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_62cdba285de108328c30638c4ebe86c7.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествующих регулярными рейсами "Аэрофлота", сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований в период с 1 марта прошлого года по 1 марта текущего года.Оказалось, что больше всего билетов покупают по направлению Москва — Санкт-Петербург (примерно каждый десятый). Средний чек за год за перелет в оба конца сократился на 12 процентов, до 5,2 тысячи рублей.На втором месте — рейс из Москвы в Калининград, средний чек — 10,2 тысячи рублей. Замыкает тройку маршрут Москва — Сочи, пассажиры которого платят в среднем 13,4 тысячи рублей.Также у пассажиров из Москвы популярны Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Самара, Хабаровск, Владивосток. У путешественников из Санкт-Петербурга помимо столицы востребованы Сочи, Мурманск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Калининград.Аналитики отмечают существенное сокращение средних чеков в Казань, Уфу и Самару, визит в которые подешевел за год на 34, 27 и 24 процента соответственно.Наиболее востребованное зарубежное направление "Аэрофлота" — в Бишкек. Средняя стоимость билета в оба конца — 22 тысячи рублей. На втором и третьем месте по популярности — Ереван и Минск, путешествие в которые стоит в среднем 29 и 12 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

москва

санкт-петербург

калининград

ереван

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, аэрофлот, санкт-петербург, калининград, ереван, бишкек