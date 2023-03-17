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Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом" - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
07:04 17.03.2023 (обновлено: 08:04 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/puteshestviya-1858366989.html
Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом"
Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом" - РИА Новости, 17.03.2023
Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом"
Определены самые востребованные направления для путешествующих регулярными рейсами "Аэрофлота", сообщает Туту. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:04
2023-03-17T08:04
туризм
туризм
новости - туризм
москва
аэрофлот
санкт-петербург
калининград
ереван
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествующих регулярными рейсами "Аэрофлота", сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований в период с 1 марта прошлого года по 1 марта текущего года.Оказалось, что больше всего билетов покупают по направлению Москва — Санкт-Петербург (примерно каждый десятый). Средний чек за год за перелет в оба конца сократился на 12 процентов, до 5,2 тысячи рублей.На втором месте — рейс из Москвы в Калининград, средний чек — 10,2 тысячи рублей. Замыкает тройку маршрут Москва — Сочи, пассажиры которого платят в среднем 13,4 тысячи рублей.Также у пассажиров из Москвы популярны Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Самара, Хабаровск, Владивосток. У путешественников из Санкт-Петербурга помимо столицы востребованы Сочи, Мурманск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Калининград.Аналитики отмечают существенное сокращение средних чеков в Казань, Уфу и Самару, визит в которые подешевел за год на 34, 27 и 24 процента соответственно.Наиболее востребованное зарубежное направление "Аэрофлота" — в Бишкек. Средняя стоимость билета в оба конца — 22 тысячи рублей. На втором и третьем месте по популярности — Ереван и Минск, путешествие в которые стоит в среднем 29 и 12 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, москва, аэрофлот, санкт-петербург, калининград, ереван, бишкек
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Аэрофлот, Санкт-Петербург, Калининград, Ереван, Бишкек
Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом"

Туту: самые популярные рейсы "Аэрофлота" — из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествующих регулярными рейсами "Аэрофлота", сообщает Туту.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований в период с 1 марта прошлого года по 1 марта текущего года.
Оказалось, что больше всего билетов покупают по направлению МоскваСанкт-Петербург (примерно каждый десятый). Средний чек за год за перелет в оба конца сократился на 12 процентов, до 5,2 тысячи рублей.
На втором месте — рейс из Москвы в Калининград, средний чек — 10,2 тысячи рублей. Замыкает тройку маршрут Москва — Сочи, пассажиры которого платят в среднем 13,4 тысячи рублей.
Также у пассажиров из Москвы популярны Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Самара, Хабаровск, Владивосток. У путешественников из Санкт-Петербурга помимо столицы востребованы Сочи, Мурманск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Калининград.
Аналитики отмечают существенное сокращение средних чеков в Казань, Уфу и Самару, визит в которые подешевел за год на 34, 27 и 24 процента соответственно.
Наиболее востребованное зарубежное направление "Аэрофлота" — в Бишкек. Средняя стоимость билета в оба конца — 22 тысячи рублей. На втором и третьем месте по популярности — Ереван и Минск, путешествие в которые стоит в среднем 29 и 12 тысяч рублей.
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