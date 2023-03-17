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СМИ: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
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21:28 17.03.2023 (обновлено: 21:52 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/protokol-1858719652.html
СМИ: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО
СМИ: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен в президиум великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:28
2023-03-17T21:52
в мире
турция
финляндия
нато
швеция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен в президиум великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber.В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО."Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный президентом (Тайипом) Эрдоганом, передан в великое национальное собрание Турции", - сообщил телеканал.Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
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в мире, турция, финляндия, нато, швеция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Финляндия, НАТО, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

TRT Haber: в президиум парламента Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

© Фото : PatrickneilВеликое национальное собрание Турции
Великое национальное собрание Турции - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Patrickneil
Великое национальное собрание Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен в президиум великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber.
В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
"Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный президентом (Тайипом) Эрдоганом, передан в великое национальное собрание Турции", - сообщил телеканал.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
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В миреТурцияФинляндияНАТОШвецияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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